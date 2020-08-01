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بأول أيام العيد.. أكثر من 9 آلاف أضحية استقبلتها مسالخ عسير

ضِمن خطة اتخذت كل الاستعدادات مع التأكد من الاشتراطات الصحية

استقبلت مسالخ أمانة منطقة عسير وبلدياتها في أول أيام عيد الأضحى المبارك، نحو 9407 ذبائح؛ وذلك عبر تطبيق الحجز الإلكتروني الخاص بأمانة عسير وبلدياتها.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأضاحي التي تم ذبحها كان لها حجز مسبق عبر التطبيق؛ مبينًا أن الأضاحي توزعت على كل المسالخ بمدن ومحافظات المنطقة ونقاط الذبح المصرح لها؛ مؤكدًا أن الأمانة وضعت خطة شاملة واتخذت كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال الأضاحي من خلال تجهيز المسالخ النظامية، واعتماد مسارات تنظيمية، علاوةً على تخصيص تطبيق إلكتروني للحجز المسبق للمستفيدين، ودعم المسالخ بالكوادر؛ للتأكد من سلامة الأضاحي، مع التأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية الأخرى سواءً للعاملين أو المستفيدين؛ مشيدًا بالجهود التي بذلتها الأمانة وبلدياتها بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ وذلك على ما شهدته المسالخ النظامية من سهولة تامة في حركة الدخول والخروج والاستلام والتسليم للمواطنين؛ وفق إجراءات تنظيمية وُضعت مسبقًا، حفاظًا على سلامة وصحة الجميع، وتسهيلًا على المستفيدين للاستفادة من خدمات المسالخ.

عيد الأضحى المبارك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بأول أيام العيد.. أكثر من 9 آلاف أضحية استقبلتها مسالخ عسير
سبق

استقبلت مسالخ أمانة منطقة عسير وبلدياتها في أول أيام عيد الأضحى المبارك، نحو 9407 ذبائح؛ وذلك عبر تطبيق الحجز الإلكتروني الخاص بأمانة عسير وبلدياتها.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأضاحي التي تم ذبحها كان لها حجز مسبق عبر التطبيق؛ مبينًا أن الأضاحي توزعت على كل المسالخ بمدن ومحافظات المنطقة ونقاط الذبح المصرح لها؛ مؤكدًا أن الأمانة وضعت خطة شاملة واتخذت كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال الأضاحي من خلال تجهيز المسالخ النظامية، واعتماد مسارات تنظيمية، علاوةً على تخصيص تطبيق إلكتروني للحجز المسبق للمستفيدين، ودعم المسالخ بالكوادر؛ للتأكد من سلامة الأضاحي، مع التأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية الأخرى سواءً للعاملين أو المستفيدين؛ مشيدًا بالجهود التي بذلتها الأمانة وبلدياتها بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ وذلك على ما شهدته المسالخ النظامية من سهولة تامة في حركة الدخول والخروج والاستلام والتسليم للمواطنين؛ وفق إجراءات تنظيمية وُضعت مسبقًا، حفاظًا على سلامة وصحة الجميع، وتسهيلًا على المستفيدين للاستفادة من خدمات المسالخ.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
01:49 PM

بأول أيام العيد.. أكثر من 9 آلاف أضحية استقبلتها مسالخ عسير

ضِمن خطة اتخذت كل الاستعدادات مع التأكد من الاشتراطات الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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استقبلت مسالخ أمانة منطقة عسير وبلدياتها في أول أيام عيد الأضحى المبارك، نحو 9407 ذبائح؛ وذلك عبر تطبيق الحجز الإلكتروني الخاص بأمانة عسير وبلدياتها.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأضاحي التي تم ذبحها كان لها حجز مسبق عبر التطبيق؛ مبينًا أن الأضاحي توزعت على كل المسالخ بمدن ومحافظات المنطقة ونقاط الذبح المصرح لها؛ مؤكدًا أن الأمانة وضعت خطة شاملة واتخذت كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال الأضاحي من خلال تجهيز المسالخ النظامية، واعتماد مسارات تنظيمية، علاوةً على تخصيص تطبيق إلكتروني للحجز المسبق للمستفيدين، ودعم المسالخ بالكوادر؛ للتأكد من سلامة الأضاحي، مع التأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية الأخرى سواءً للعاملين أو المستفيدين؛ مشيدًا بالجهود التي بذلتها الأمانة وبلدياتها بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ وذلك على ما شهدته المسالخ النظامية من سهولة تامة في حركة الدخول والخروج والاستلام والتسليم للمواطنين؛ وفق إجراءات تنظيمية وُضعت مسبقًا، حفاظًا على سلامة وصحة الجميع، وتسهيلًا على المستفيدين للاستفادة من خدمات المسالخ.

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