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منشأة زورت صلاحية مواد غذائية فاسدة بالقطيف.. سجن وغرامة وإغلاق

"التجارة" تُشهّر بصاحبها بعد صدور حكم من "الإدارية" بسجنه لمدة شهر

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمالك منشأة تجارية متخصصة في تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بمحافظة القطيف، إثر تورط المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية، والتلاعب بتاريخ انتهاء صلاحية البعض منها.

وتعتبر هذه الممارسات مخالفة وتستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.

وصدر حكم من المحكمة الإدارية بالدمام نص على إغلاق المنشأة وفرض غرامة مالية على مالكها قدرها 80 ألف ريال والسجن لمدة شهر، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقته.

واشتملت المضبوطات في المنشأة على أكثر من سبعة آلاف لتر من العصائر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكميات أخرى تم التلاعب بتاريخ صلاحيتها.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ومعاقبة كل من يتورط في حيازة أو عرض أو بيع أي سلع غذائية منتهية الصلاحية وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

ودعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم "1900"، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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منشأة زورت صلاحية مواد غذائية فاسدة بالقطيف.. سجن وغرامة وإغلاق
سبق

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمالك منشأة تجارية متخصصة في تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بمحافظة القطيف، إثر تورط المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية، والتلاعب بتاريخ انتهاء صلاحية البعض منها.

وتعتبر هذه الممارسات مخالفة وتستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.

وصدر حكم من المحكمة الإدارية بالدمام نص على إغلاق المنشأة وفرض غرامة مالية على مالكها قدرها 80 ألف ريال والسجن لمدة شهر، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقته.

واشتملت المضبوطات في المنشأة على أكثر من سبعة آلاف لتر من العصائر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكميات أخرى تم التلاعب بتاريخ صلاحيتها.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ومعاقبة كل من يتورط في حيازة أو عرض أو بيع أي سلع غذائية منتهية الصلاحية وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

ودعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم "1900"، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
03:46 PM

منشأة زورت صلاحية مواد غذائية فاسدة بالقطيف.. سجن وغرامة وإغلاق

"التجارة" تُشهّر بصاحبها بعد صدور حكم من "الإدارية" بسجنه لمدة شهر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمالك منشأة تجارية متخصصة في تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بمحافظة القطيف، إثر تورط المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية، والتلاعب بتاريخ انتهاء صلاحية البعض منها.

وتعتبر هذه الممارسات مخالفة وتستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.

وصدر حكم من المحكمة الإدارية بالدمام نص على إغلاق المنشأة وفرض غرامة مالية على مالكها قدرها 80 ألف ريال والسجن لمدة شهر، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقته.

واشتملت المضبوطات في المنشأة على أكثر من سبعة آلاف لتر من العصائر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكميات أخرى تم التلاعب بتاريخ صلاحيتها.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ومعاقبة كل من يتورط في حيازة أو عرض أو بيع أي سلع غذائية منتهية الصلاحية وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

ودعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم "1900"، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

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