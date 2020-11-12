إنفاذًا للأمر السامي.. البدء بإزالة التعديات على الأراضي التابعة لأملاك الدولة بالقصيم

"الحصين": اللجنة المختصة شرعت بالتنفيذ في بريدة وعدد من محافظات المنطقة

تتابع إمارة منطقة القصيم ممثلة بوكالة الإمارة للشؤون الأمنية، بمشاركة أمانة منطقة القصيم وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة والجهات المعنية، تطبيق الأنظمة والتعليمات بخصوص بعض الأراضي والأملاك التي لا يمتلك أصحابها صكوكًا شرعية تثبت ملكيتها، كما هو منصوص عليه في الأمر السامي الكريم رقم 19609 وتاريخ 28 / 8/ 1399هـ، القاضي بضرورة إزالة التعديات الواقعة على الأراضي البيضاء الحكومية، سواء زراعية أو سكنية.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أحمد بن عبدالله الحصين أن اللجنة المختصة قد شرعت بتنفيذ الإزالة في مدينة بريدة، وعدد من المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، بعد التحقق من عدم وجود ما يثبت تملُّك أصحابها لها. لافتًا إلى توجيه سمو أمير المنطقة بعدم إزالة أي أملاك إلا بعد التحقق من عدم ثبوت ملكيتها.