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"الصحة": تسجيل 510 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 372 خلال الـ24 ساعة الماضية

تعميم للقطاعات العاملة بالحج يشترط تحصين أو "pcr" لعامليها

اعتبارًا من أول رمضان.. نتائج فحص سلبية كل 7 أيام وعلى نفقة المنشأة

‫أصدرت وزارة الحج والعمرة‬⁩، تعميماً للقطاعات العاملة في الحج والعمرة يشترط تحصين كافة العاملين في منظومة مقدمي الخدمات والمحلات التجارية اعتباراً من تاريخ 1 رمضان 1442هـ، أو وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين من غير المحصنين.

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تعميم للقطاعات العاملة بالحج يشترط تحصين أو "pcr" لعامليها
سبق

‫أصدرت وزارة الحج والعمرة‬⁩، تعميماً للقطاعات العاملة في الحج والعمرة يشترط تحصين كافة العاملين في منظومة مقدمي الخدمات والمحلات التجارية اعتباراً من تاريخ 1 رمضان 1442هـ، أو وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين من غير المحصنين.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
02:53 PM
اخر تعديل
26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
06:13 PM

تعميم للقطاعات العاملة بالحج يشترط تحصين أو "pcr" لعامليها

اعتبارًا من أول رمضان.. نتائج فحص سلبية كل 7 أيام وعلى نفقة المنشأة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
2,286

‫أصدرت وزارة الحج والعمرة‬⁩، تعميماً للقطاعات العاملة في الحج والعمرة يشترط تحصين كافة العاملين في منظومة مقدمي الخدمات والمحلات التجارية اعتباراً من تاريخ 1 رمضان 1442هـ، أو وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين من غير المحصنين.

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