أصدرت وزارة الحج والعمرة، تعميماً للقطاعات العاملة في الحج والعمرة يشترط تحصين كافة العاملين في منظومة مقدمي الخدمات والمحلات التجارية اعتباراً من تاريخ 1 رمضان 1442هـ، أو وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين من غير المحصنين.
تعميم للقطاعات العاملة بالحج يشترط تحصين أو "pcr" لعامليها
اعتبارًا من أول رمضان.. نتائج فحص سلبية كل 7 أيام وعلى نفقة المنشأة
أصدرت وزارة الحج والعمرة، تعميماً للقطاعات العاملة في الحج والعمرة يشترط تحصين كافة العاملين في منظومة مقدمي الخدمات والمحلات التجارية اعتباراً من تاريخ 1 رمضان 1442هـ، أو وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين من غير المحصنين.
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تعميم للقطاعات العاملة بالحج يشترط تحصين أو "pcr" لعامليهاهادي العصيمي سبق 2021-03-26
26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
02:53 PM
اخر تعديل
26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
06:13 PM
تعميم للقطاعات العاملة بالحج يشترط تحصين أو "pcr" لعامليها
اعتبارًا من أول رمضان.. نتائج فحص سلبية كل 7 أيام وعلى نفقة المنشأة
أصدرت وزارة الحج والعمرة، تعميماً للقطاعات العاملة في الحج والعمرة يشترط تحصين كافة العاملين في منظومة مقدمي الخدمات والمحلات التجارية اعتباراً من تاريخ 1 رمضان 1442هـ، أو وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين من غير المحصنين.
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