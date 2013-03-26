‫أصدرت وزارة الحج والعمرة‬⁩، تعميماً للقطاعات العاملة في الحج والعمرة يشترط تحصين كافة العاملين في منظومة مقدمي الخدمات والمحلات التجارية اعتباراً من تاريخ 1 رمضان 1442هـ، أو وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين من غير المحصنين.

تعميم للقطاعات العاملة بالحج يشترط تحصين أو "pcr" لعامليها هادي العصيمي سبق 2021-03-26 ‫أصدرت وزارة الحج والعمرة‬⁩، تعميماً للقطاعات العاملة في الحج والعمرة يشترط تحصين كافة العاملين في منظومة مقدمي الخدمات والمحلات التجارية اعتباراً من تاريخ 1 رمضان 1442هـ، أو وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين من غير المحصنين.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442 02:53 PM

اخر تعديل 26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442 06:13 PM

تعميم للقطاعات العاملة بالحج يشترط تحصين أو "pcr" لعامليها اعتبارًا من أول رمضان.. نتائج فحص سلبية كل 7 أيام وعلى نفقة المنشأة





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‫أصدرت وزارة الحج والعمرة‬⁩، تعميماً للقطاعات العاملة في الحج والعمرة يشترط تحصين كافة العاملين في منظومة مقدمي الخدمات والمحلات التجارية اعتباراً من تاريخ 1 رمضان 1442هـ، أو وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين من غير المحصنين.