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"الصحة": تسجيل 1201 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1322 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في روسيا.. تسجيل 377 وفاة و8947 إصابة جديدة

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 8947 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و377 وفاة، وشفاء 8530 حالة.

وأفادت السلطات الصحية الروسية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 5.108.129 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 123037 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 4.720.512 حالة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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كورونا في روسيا.. تسجيل 377 وفاة و8947 إصابة جديدة
سبق

سجّلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 8947 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و377 وفاة، وشفاء 8530 حالة.

وأفادت السلطات الصحية الروسية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 5.108.129 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 123037 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 4.720.512 حالة.

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
02:47 PM

كورونا في روسيا.. تسجيل 377 وفاة و8947 إصابة جديدة

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 8947 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و377 وفاة، وشفاء 8530 حالة.

وأفادت السلطات الصحية الروسية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 5.108.129 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 123037 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 4.720.512 حالة.

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