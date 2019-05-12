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صحيفة "برتغالية": "النصر" يقترب من شراء عقد مدافعه البرازيلي "مايكون"

قالت تقارير صحفية برتغالية نشرتها صحيفة "Abola" إن إدرة نادي النصر على وشك الاتفاق مع نظيرتها في غلطة سراي التركي لشراء عقد لاعبه البرازيلي الحالي مايكون "31" عاماً.

وكان مايكون قد انضم للنصر في يناير من عام 2019 لمدة موسم ونصف بنظام الإعارة التي تنتهي مع نهاية الموسم الرياضي الجاري حقق خلال تلك الفترة الفوز بلقب الدوري الاستثنائي مع الفريق ومن وقتها وهو يشارك بصورة أساسية.

وكانت تقارير تركية قد بينت في وقت سابق أن إدارة غلطة سراي تسعى للتخلص من عدد من محترفيها المعارين للخارج ومن بينهم البرازيلي مايكون.

وكانت تقارير قد راجت بشأن وجود صفقة مقايضة بين النصر والنادي التركي تشمل شراء العالمي لعقد مايكون والمغربي يونس بلهندة مقابل التخلي عن النيجيري أحمد موسى قبل أن يخرج اللاعب ليشدد بأنه لا توجد مفاوضات أو عروض رسمية من غلطة سراي.

نادي النصر البرازيلي مايكون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحيفة "برتغالية": "النصر" يقترب من شراء عقد مدافعه البرازيلي "مايكون"
سبق

قالت تقارير صحفية برتغالية نشرتها صحيفة "Abola" إن إدرة نادي النصر على وشك الاتفاق مع نظيرتها في غلطة سراي التركي لشراء عقد لاعبه البرازيلي الحالي مايكون "31" عاماً.

وكان مايكون قد انضم للنصر في يناير من عام 2019 لمدة موسم ونصف بنظام الإعارة التي تنتهي مع نهاية الموسم الرياضي الجاري حقق خلال تلك الفترة الفوز بلقب الدوري الاستثنائي مع الفريق ومن وقتها وهو يشارك بصورة أساسية.

وكانت تقارير تركية قد بينت في وقت سابق أن إدارة غلطة سراي تسعى للتخلص من عدد من محترفيها المعارين للخارج ومن بينهم البرازيلي مايكون.

وكانت تقارير قد راجت بشأن وجود صفقة مقايضة بين النصر والنادي التركي تشمل شراء العالمي لعقد مايكون والمغربي يونس بلهندة مقابل التخلي عن النيجيري أحمد موسى قبل أن يخرج اللاعب ليشدد بأنه لا توجد مفاوضات أو عروض رسمية من غلطة سراي.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
09:50 PM

صحيفة "برتغالية": "النصر" يقترب من شراء عقد مدافعه البرازيلي "مايكون"

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محمد السيّد - الرياض
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قالت تقارير صحفية برتغالية نشرتها صحيفة "Abola" إن إدرة نادي النصر على وشك الاتفاق مع نظيرتها في غلطة سراي التركي لشراء عقد لاعبه البرازيلي الحالي مايكون "31" عاماً.

وكان مايكون قد انضم للنصر في يناير من عام 2019 لمدة موسم ونصف بنظام الإعارة التي تنتهي مع نهاية الموسم الرياضي الجاري حقق خلال تلك الفترة الفوز بلقب الدوري الاستثنائي مع الفريق ومن وقتها وهو يشارك بصورة أساسية.

وكانت تقارير تركية قد بينت في وقت سابق أن إدارة غلطة سراي تسعى للتخلص من عدد من محترفيها المعارين للخارج ومن بينهم البرازيلي مايكون.

وكانت تقارير قد راجت بشأن وجود صفقة مقايضة بين النصر والنادي التركي تشمل شراء العالمي لعقد مايكون والمغربي يونس بلهندة مقابل التخلي عن النيجيري أحمد موسى قبل أن يخرج اللاعب ليشدد بأنه لا توجد مفاوضات أو عروض رسمية من غلطة سراي.

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