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بعدد من البرامج التوعوية .. محافظ الموية يفعّل حملة "مكارم الأخلاق" بالمحافظة

خلال رسائل تبث عبر وسائل الإعلام الرقمي واللوحات والشاشات الإلكترونية

قام محافظ الموية، أحمد بن عبدالله عبد الدايم، بتفعيل حملة (مكارم الأخلاق) بالمحافظة، وذلك بحضور رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الموية الشيخ خليوي بن مدغم السبيعي، والتي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .

وتفصيلاً، أطلق فعاليات الحملة بالمنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل.

وتعنى حملة (مكارم الأخلاق) بأهمية الأخلاق الحسنة ومكانتها في الشريعة الإسلامية، وتتضمن عدداً من البرامج التوعوية التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق، والتحذير من الأخلاق السيئة مع إبراز جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك من خلال رسائل توعوية تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية .

ومن جهته، أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، على أهمية دور الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية لنشر المحتوى الوقائي والتوعوي للحملات على أوسع نطاق بالمنطقة.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بعدد من البرامج التوعوية .. محافظ الموية يفعّل حملة "مكارم الأخلاق" بالمحافظة
سبق

قام محافظ الموية، أحمد بن عبدالله عبد الدايم، بتفعيل حملة (مكارم الأخلاق) بالمحافظة، وذلك بحضور رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الموية الشيخ خليوي بن مدغم السبيعي، والتي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .

وتفصيلاً، أطلق فعاليات الحملة بالمنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل.

وتعنى حملة (مكارم الأخلاق) بأهمية الأخلاق الحسنة ومكانتها في الشريعة الإسلامية، وتتضمن عدداً من البرامج التوعوية التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق، والتحذير من الأخلاق السيئة مع إبراز جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك من خلال رسائل توعوية تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية .

ومن جهته، أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، على أهمية دور الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية لنشر المحتوى الوقائي والتوعوي للحملات على أوسع نطاق بالمنطقة.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
11:49 PM

بعدد من البرامج التوعوية .. محافظ الموية يفعّل حملة "مكارم الأخلاق" بالمحافظة

خلال رسائل تبث عبر وسائل الإعلام الرقمي واللوحات والشاشات الإلكترونية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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قام محافظ الموية، أحمد بن عبدالله عبد الدايم، بتفعيل حملة (مكارم الأخلاق) بالمحافظة، وذلك بحضور رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الموية الشيخ خليوي بن مدغم السبيعي، والتي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .

وتفصيلاً، أطلق فعاليات الحملة بالمنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل.

وتعنى حملة (مكارم الأخلاق) بأهمية الأخلاق الحسنة ومكانتها في الشريعة الإسلامية، وتتضمن عدداً من البرامج التوعوية التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق، والتحذير من الأخلاق السيئة مع إبراز جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك من خلال رسائل توعوية تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية .

ومن جهته، أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، على أهمية دور الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية لنشر المحتوى الوقائي والتوعوي للحملات على أوسع نطاق بالمنطقة.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

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