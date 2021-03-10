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في إنجاز جديد.. تأهيل 5 طالبات من "تعليم تبوك" للمرحلة الختامية في مبادرة "راوي الدرعية"

تهدف إلى غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني

سطرت طالبات إدارة تعليم منطقة تبوك، إنجازاً جديداً في المسابقات، وهذه المرة كانت إدارة التعليم على موعد مع تحقيق إنجاز في مبادرة "راوي الدرعية" والتي تنظمها هيئة تطوير بوابة الدرعية بالتعاون مع وزارة التعليم.

وبلغ عدد المتأهلات للمرحلة الختامية في مبادرة "راوي الدرعية" من تبوك خمس طالبات، فيما تأهل متسابق من محافظة أملج للمرحلة ذاتها، وهو الطالب فيصل نايف الحساني من مدرسة الإمام محمد بن سعود المتوسطة.

وتأهل للمرحلة الختامية من الطالبات كل من: طيف سليمان القرعاني، وجود محمد الشمري، وغلا سليمان التيماني، ونجلاء ممدوح الفقير، ومنار جهز الجهني.

وتقوم فكرة المبادرة على تأهيل أكبر عدد ممكن من النشء لمعرفة سرد القصص الوطنية المرتبطة بتاريخ وطننا الغالي وتدريبهم على روايتها.

وتهدف المبادرة إلى غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني، والتعرف على تاريخ المملكة وما فيه من أحداث مهمة، والمحافظة على إرثها الثقافي والحضاري، وتحفيز الطلبة للقراءة في الرواية الوطنية؛ لأهميتها في حاضر الأمة ومستقبلها، وتوفير البيئة التنافسية التي تحفز الطلبة على القراءة في الرواية التاريخية.

وتستهدف المبادرة للطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام والخاص للمرحلتين المتوسطة والثانوية التابعة لوزارة التعليم من عمر 12 إلى 17 سنة.

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في إنجاز جديد.. تأهيل 5 طالبات من "تعليم تبوك" للمرحلة الختامية في مبادرة "راوي الدرعية"
سبق

سطرت طالبات إدارة تعليم منطقة تبوك، إنجازاً جديداً في المسابقات، وهذه المرة كانت إدارة التعليم على موعد مع تحقيق إنجاز في مبادرة "راوي الدرعية" والتي تنظمها هيئة تطوير بوابة الدرعية بالتعاون مع وزارة التعليم.

وبلغ عدد المتأهلات للمرحلة الختامية في مبادرة "راوي الدرعية" من تبوك خمس طالبات، فيما تأهل متسابق من محافظة أملج للمرحلة ذاتها، وهو الطالب فيصل نايف الحساني من مدرسة الإمام محمد بن سعود المتوسطة.

وتأهل للمرحلة الختامية من الطالبات كل من: طيف سليمان القرعاني، وجود محمد الشمري، وغلا سليمان التيماني، ونجلاء ممدوح الفقير، ومنار جهز الجهني.

وتقوم فكرة المبادرة على تأهيل أكبر عدد ممكن من النشء لمعرفة سرد القصص الوطنية المرتبطة بتاريخ وطننا الغالي وتدريبهم على روايتها.

وتهدف المبادرة إلى غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني، والتعرف على تاريخ المملكة وما فيه من أحداث مهمة، والمحافظة على إرثها الثقافي والحضاري، وتحفيز الطلبة للقراءة في الرواية الوطنية؛ لأهميتها في حاضر الأمة ومستقبلها، وتوفير البيئة التنافسية التي تحفز الطلبة على القراءة في الرواية التاريخية.

وتستهدف المبادرة للطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام والخاص للمرحلتين المتوسطة والثانوية التابعة لوزارة التعليم من عمر 12 إلى 17 سنة.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
11:14 PM

في إنجاز جديد.. تأهيل 5 طالبات من "تعليم تبوك" للمرحلة الختامية في مبادرة "راوي الدرعية"

تهدف إلى غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني

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بدر الجبل - تبوك
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سطرت طالبات إدارة تعليم منطقة تبوك، إنجازاً جديداً في المسابقات، وهذه المرة كانت إدارة التعليم على موعد مع تحقيق إنجاز في مبادرة "راوي الدرعية" والتي تنظمها هيئة تطوير بوابة الدرعية بالتعاون مع وزارة التعليم.

وبلغ عدد المتأهلات للمرحلة الختامية في مبادرة "راوي الدرعية" من تبوك خمس طالبات، فيما تأهل متسابق من محافظة أملج للمرحلة ذاتها، وهو الطالب فيصل نايف الحساني من مدرسة الإمام محمد بن سعود المتوسطة.

وتأهل للمرحلة الختامية من الطالبات كل من: طيف سليمان القرعاني، وجود محمد الشمري، وغلا سليمان التيماني، ونجلاء ممدوح الفقير، ومنار جهز الجهني.

وتقوم فكرة المبادرة على تأهيل أكبر عدد ممكن من النشء لمعرفة سرد القصص الوطنية المرتبطة بتاريخ وطننا الغالي وتدريبهم على روايتها.

وتهدف المبادرة إلى غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني، والتعرف على تاريخ المملكة وما فيه من أحداث مهمة، والمحافظة على إرثها الثقافي والحضاري، وتحفيز الطلبة للقراءة في الرواية الوطنية؛ لأهميتها في حاضر الأمة ومستقبلها، وتوفير البيئة التنافسية التي تحفز الطلبة على القراءة في الرواية التاريخية.

وتستهدف المبادرة للطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام والخاص للمرحلتين المتوسطة والثانوية التابعة لوزارة التعليم من عمر 12 إلى 17 سنة.

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