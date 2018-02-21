"أمن الطرق" تدعو سالكي هذه الطرق إلى تهدئة السرعة وإشعال الأنوار

بسبب غبار كثيف يعيق الرؤية ويحدّ من مداها ويجعلها شبه منعدمة

دعت القوات الخاصّة لأمن الطرق، المسافرين على طريق "القصيم - المدينة" السريع وطريق "القصيم - المدينة" القديم، وطريق عنيزة، إلى توخي الحيطة والحذر وتهدئة السرعة وإشعال أنوار المركبات، نظراً لوجود غبار كثيف.

وقال حساب "الأمن العام" على "تويتر": الغبار الكثيف يعيق الرؤية ويحدّ من مداها وتكاد تكون منعدمة في بعض المواقع".

وأضافت: ننصح سائقي المركبات في المناطق التي تنعدم فيها الرؤية، بالتوقف عن السير والانتظار عند أقرب محطة أو موقف حتى زوال العوائق أو تجلي الرؤية.

وأردفت: لطلب المساعدة أو الاستفسار يمكن الاتصال على هاتف طوارئ القوات الخاصّة لأمن الطرق "996".