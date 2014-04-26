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بالفيديو.. أمطار النماص تشكّل مناظر خلابة وشلالات نسيل الأودية

فيما تتواصل في الهطول حتى وقت إعداد الخبر

هطلت، اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مركز بني عمرو التابع لمحافظة النماص.

وأدى هطول الأمطار إلى جريان الأودية والشعاب، فيما امتلأت المزارع بمياه السيول، وتشكّلت الشلالات بين الجبال وعلى المدرجات الزراعية، في مناظر خلابة، فيما تتواصل الأمطار في الهطول حتى وقت إعداد الخبر.

ووثقت عدسة المصور "عبدالله خلف الخثعمي" مشاهد بديعة لمناطق هطول الأمطار على القرى التابعة لمركز بني عمرو.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. أمطار النماص تشكّل مناظر خلابة وشلالات نسيل الأودية
سبق

هطلت، اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مركز بني عمرو التابع لمحافظة النماص.

وأدى هطول الأمطار إلى جريان الأودية والشعاب، فيما امتلأت المزارع بمياه السيول، وتشكّلت الشلالات بين الجبال وعلى المدرجات الزراعية، في مناظر خلابة، فيما تتواصل الأمطار في الهطول حتى وقت إعداد الخبر.

ووثقت عدسة المصور "عبدالله خلف الخثعمي" مشاهد بديعة لمناطق هطول الأمطار على القرى التابعة لمركز بني عمرو.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
05:10 PM

بالفيديو.. أمطار النماص تشكّل مناظر خلابة وشلالات نسيل الأودية

فيما تتواصل في الهطول حتى وقت إعداد الخبر

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سويد الحارثي - النماص
3
2,207

هطلت، اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مركز بني عمرو التابع لمحافظة النماص.

وأدى هطول الأمطار إلى جريان الأودية والشعاب، فيما امتلأت المزارع بمياه السيول، وتشكّلت الشلالات بين الجبال وعلى المدرجات الزراعية، في مناظر خلابة، فيما تتواصل الأمطار في الهطول حتى وقت إعداد الخبر.

ووثقت عدسة المصور "عبدالله خلف الخثعمي" مشاهد بديعة لمناطق هطول الأمطار على القرى التابعة لمركز بني عمرو.

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