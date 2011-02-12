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الأولى في المملكة.. تحويل المحكمة الإدارية بوادي الدواسر إلى "رقمية"

ضمن مساعي ديوان المظالم لتنفيذ أهم أهداف خطته الإستراتيجية

أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ قراراً بتحويل المحكمة الإدارية بوادي الدواسر إلى محكمة رقمية بالكامل، تُدار وتمارس أعمالها وتتلقى جميع الطلبات، وتقدم خدماتها بشكلٍ رقمي "عن بُعد" اعتباراً من 15 / 8 / 1443هـ؛ لتصبح أول محكمة إدارية رقمية.

ويسعى ديوان المظالم إلى تنفيذ أهم أهداف خطته الإستراتيجية المتمثلة في التحول الرقمي لأعماله والمُضي قُدماً في مواكبة ما تحث عليه القيادة الحكيمة وما تعيشه المملكة من تطورٍ مذهلٍ ومتسارعٍ في مجالات رقمنة التعاملات والحوكمة، وتعزيزِ كفاءة الإنفاق وتوفير الطاقات التشغيلية، والاستفادة من الكوادر البشرية بمهام متنوعة رقمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأولى في المملكة.. تحويل المحكمة الإدارية بوادي الدواسر إلى "رقمية"
سبق

أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ قراراً بتحويل المحكمة الإدارية بوادي الدواسر إلى محكمة رقمية بالكامل، تُدار وتمارس أعمالها وتتلقى جميع الطلبات، وتقدم خدماتها بشكلٍ رقمي "عن بُعد" اعتباراً من 15 / 8 / 1443هـ؛ لتصبح أول محكمة إدارية رقمية.

ويسعى ديوان المظالم إلى تنفيذ أهم أهداف خطته الإستراتيجية المتمثلة في التحول الرقمي لأعماله والمُضي قُدماً في مواكبة ما تحث عليه القيادة الحكيمة وما تعيشه المملكة من تطورٍ مذهلٍ ومتسارعٍ في مجالات رقمنة التعاملات والحوكمة، وتعزيزِ كفاءة الإنفاق وتوفير الطاقات التشغيلية، والاستفادة من الكوادر البشرية بمهام متنوعة رقمية.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
01:05 PM

الأولى في المملكة.. تحويل المحكمة الإدارية بوادي الدواسر إلى "رقمية"

ضمن مساعي ديوان المظالم لتنفيذ أهم أهداف خطته الإستراتيجية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ قراراً بتحويل المحكمة الإدارية بوادي الدواسر إلى محكمة رقمية بالكامل، تُدار وتمارس أعمالها وتتلقى جميع الطلبات، وتقدم خدماتها بشكلٍ رقمي "عن بُعد" اعتباراً من 15 / 8 / 1443هـ؛ لتصبح أول محكمة إدارية رقمية.

ويسعى ديوان المظالم إلى تنفيذ أهم أهداف خطته الإستراتيجية المتمثلة في التحول الرقمي لأعماله والمُضي قُدماً في مواكبة ما تحث عليه القيادة الحكيمة وما تعيشه المملكة من تطورٍ مذهلٍ ومتسارعٍ في مجالات رقمنة التعاملات والحوكمة، وتعزيزِ كفاءة الإنفاق وتوفير الطاقات التشغيلية، والاستفادة من الكوادر البشرية بمهام متنوعة رقمية.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,785
142 مليون ..

142 مليون ..

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15,405
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201,250 سيارة ..

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