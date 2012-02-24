حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات تجتاز اختبار IHE الدولي

في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل إنجازات الشركة.. الأولى على مستوى الشرق الأوسط

في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل إنجازات شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات، نجحت الشركة في اجتياز اختبار قابلية التشغيل المتبادل في مشروع مؤسسة دمج الرعاية الصحية 2020 في أسبوع الاتصال لـIHE الأوروبي، الذي أُقيم افتراضياً نوفمبر الماضي 2020، واستمر لمدة 4 أيام.. وبهذا تُعد الشركة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والمملكة التي تحقق هذا المستوى المتقدم.

نجحت حلول السحابة في اجتياز 84 معياراً من معايير IHE المعنية بتحسين أنظمة معلومات الرعاية الصحية واستخدامها بشكل أكثر فعالية، إضافة إلى الالتزام بالمعايير الدولية في تطبيق برنامجVIDA 3.0 وVIDA 4.0 الذي أسهم في تقديم أعلى مستويات الجودة لخدمات الرعاية الصحية.

الجدير بالذكر أن IHE هي مبادرة عالمية أُسست على يد متخصصين في قطاع الرعاية الصحية، وتهدف إلى تحسين أنظمة التشغيل المتطورة وتمكين مقدمي الرعاية الطبية من استخدام المعلومات بشكل أكثر فعالية، إضافة إلى التطبيق الأمثل للمعايير المحددة مثل DICOME, FHIR,CDA,HL7، وذلك من أجل تلبية الاحتياجات السريرية المخصصة لدعم المرضى على أكمل وجه.