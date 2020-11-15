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"اهربوا" .. فيديو مرعب يكشف ما حدث لجبل أثناء وجود السياح

أنباء عن وجود مارة لحظة وقوع الحادث

"اهربوا.. اهربوا"، كانت هذه هي الكلمات التي انطلقت بعفوية وخوف غريزي، وسُمعت في فيديو مرعب التُقط أمس السبت، لحظة انهيار جرف ضخم من جبل على قافلة سياح في أثناء وجودها على شاطئ بجزر الكناري الإسبانية، حسب "الدايلي ميل" البريطانية.

وحسب صحيفة "ميل أون لاين" البريطانية، فُوجئت قافلة سياحية، السبت، بانهيار قطعة من سفح ضخم قُبالة لاغوميرا في جزر الكناري الإسبانية.

وفي منظر مرعب، يظهر مقطع مصور التقطه هواة سقوط الجرف على بُعد أقدام قليلة من كرفانات متوقفة على شاطئ أرغاغا بمنتجع فالي غران راي الشهير.

وأحدث الانهيار هديراً هائلاً مخلفاً سحابة ضخمة من الدخان يمكن مشاهدتها على بُعد أميال من مكان الحادثة، حسب الصحيفة.


ويمكن سماع أشخاص يصرخون من هول الواقعة.

وأشارت تقارير إلى أن عدة سيارات قد تكون طمرت، لكنها لم تشر إلى وقوع خسائر بشرية على الرغم من أنباء عن وجود مارة لحظة وقوع الحادثة.

وتمّ إغلاق الشاطئ، فيما هرعت فرق الإنقاذ إلى المنطقة المتضررة بحثاً عن أي عالقين، بعد وقوع الحادثة.

قافلة سياح جزر الكناري الإسبانية

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"اهربوا" .. فيديو مرعب يكشف ما حدث لجبل أثناء وجود السياح
سبق

"اهربوا.. اهربوا"، كانت هذه هي الكلمات التي انطلقت بعفوية وخوف غريزي، وسُمعت في فيديو مرعب التُقط أمس السبت، لحظة انهيار جرف ضخم من جبل على قافلة سياح في أثناء وجودها على شاطئ بجزر الكناري الإسبانية، حسب "الدايلي ميل" البريطانية.

وحسب صحيفة "ميل أون لاين" البريطانية، فُوجئت قافلة سياحية، السبت، بانهيار قطعة من سفح ضخم قُبالة لاغوميرا في جزر الكناري الإسبانية.

وفي منظر مرعب، يظهر مقطع مصور التقطه هواة سقوط الجرف على بُعد أقدام قليلة من كرفانات متوقفة على شاطئ أرغاغا بمنتجع فالي غران راي الشهير.

وأحدث الانهيار هديراً هائلاً مخلفاً سحابة ضخمة من الدخان يمكن مشاهدتها على بُعد أميال من مكان الحادثة، حسب الصحيفة.


ويمكن سماع أشخاص يصرخون من هول الواقعة.

وأشارت تقارير إلى أن عدة سيارات قد تكون طمرت، لكنها لم تشر إلى وقوع خسائر بشرية على الرغم من أنباء عن وجود مارة لحظة وقوع الحادثة.

وتمّ إغلاق الشاطئ، فيما هرعت فرق الإنقاذ إلى المنطقة المتضررة بحثاً عن أي عالقين، بعد وقوع الحادثة.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
10:54 AM

"اهربوا" .. فيديو مرعب يكشف ما حدث لجبل أثناء وجود السياح

أنباء عن وجود مارة لحظة وقوع الحادث

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
32,163

"اهربوا.. اهربوا"، كانت هذه هي الكلمات التي انطلقت بعفوية وخوف غريزي، وسُمعت في فيديو مرعب التُقط أمس السبت، لحظة انهيار جرف ضخم من جبل على قافلة سياح في أثناء وجودها على شاطئ بجزر الكناري الإسبانية، حسب "الدايلي ميل" البريطانية.

وحسب صحيفة "ميل أون لاين" البريطانية، فُوجئت قافلة سياحية، السبت، بانهيار قطعة من سفح ضخم قُبالة لاغوميرا في جزر الكناري الإسبانية.

وفي منظر مرعب، يظهر مقطع مصور التقطه هواة سقوط الجرف على بُعد أقدام قليلة من كرفانات متوقفة على شاطئ أرغاغا بمنتجع فالي غران راي الشهير.

وأحدث الانهيار هديراً هائلاً مخلفاً سحابة ضخمة من الدخان يمكن مشاهدتها على بُعد أميال من مكان الحادثة، حسب الصحيفة.


ويمكن سماع أشخاص يصرخون من هول الواقعة.

وأشارت تقارير إلى أن عدة سيارات قد تكون طمرت، لكنها لم تشر إلى وقوع خسائر بشرية على الرغم من أنباء عن وجود مارة لحظة وقوع الحادثة.

وتمّ إغلاق الشاطئ، فيما هرعت فرق الإنقاذ إلى المنطقة المتضررة بحثاً عن أي عالقين، بعد وقوع الحادثة.

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