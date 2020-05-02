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مصادر "سبق" : لا صحة لما تردد عن تغيير مواعيد منع التجول الحالية

"القمر المتحدة" تسجل أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن خمسيني

تبقى "ليسوتو" الدولة الإفريقية الوحيدة التي لم يصلها المرض للآن

أعلنت دولة القمر المتحدة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، تعود لمواطن خمسيني، دخل المستشفى في 23 أبريل، وهو يعاني من سعال والتهاب حلقي وحمى وصعوبة في التنفس.

وفي التفاصيل، دعا الرئيس القمري عثمان غزالي، في خطاب ألقاه بالقصر الرئاسي بالمناسبة، مواطني بلاده إلى الالتزام بالتدابير المتخذة ضد انتشار الفيروس.

وكانت البلاد قد اتخذت في وقت مبكر جملة من التدابير الاحترازية، للوقاية من جائحة كوفيد 19، بينها إغلاق الحدود وحظر التجول وحظر التجمع.

وبتسجيلها أول حالة إصابة بالفيروس، تبقى مملكة ليسوتو، البلد الإفريقي الوحيد الذي لم تسجل به إلى حد الآن أية حالة إصابة بكورونا.

القمر المتحدة فيروس كورونا الجديد

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"القمر المتحدة" تسجل أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن خمسيني
سبق

أعلنت دولة القمر المتحدة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، تعود لمواطن خمسيني، دخل المستشفى في 23 أبريل، وهو يعاني من سعال والتهاب حلقي وحمى وصعوبة في التنفس.

وفي التفاصيل، دعا الرئيس القمري عثمان غزالي، في خطاب ألقاه بالقصر الرئاسي بالمناسبة، مواطني بلاده إلى الالتزام بالتدابير المتخذة ضد انتشار الفيروس.

وكانت البلاد قد اتخذت في وقت مبكر جملة من التدابير الاحترازية، للوقاية من جائحة كوفيد 19، بينها إغلاق الحدود وحظر التجول وحظر التجمع.

وبتسجيلها أول حالة إصابة بالفيروس، تبقى مملكة ليسوتو، البلد الإفريقي الوحيد الذي لم تسجل به إلى حد الآن أية حالة إصابة بكورونا.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
02:03 AM

"القمر المتحدة" تسجل أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن خمسيني

تبقى "ليسوتو" الدولة الإفريقية الوحيدة التي لم يصلها المرض للآن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت دولة القمر المتحدة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، تعود لمواطن خمسيني، دخل المستشفى في 23 أبريل، وهو يعاني من سعال والتهاب حلقي وحمى وصعوبة في التنفس.

وفي التفاصيل، دعا الرئيس القمري عثمان غزالي، في خطاب ألقاه بالقصر الرئاسي بالمناسبة، مواطني بلاده إلى الالتزام بالتدابير المتخذة ضد انتشار الفيروس.

وكانت البلاد قد اتخذت في وقت مبكر جملة من التدابير الاحترازية، للوقاية من جائحة كوفيد 19، بينها إغلاق الحدود وحظر التجول وحظر التجمع.

وبتسجيلها أول حالة إصابة بالفيروس، تبقى مملكة ليسوتو، البلد الإفريقي الوحيد الذي لم تسجل به إلى حد الآن أية حالة إصابة بكورونا.

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