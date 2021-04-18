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"الزعاق": مطر في هذه الأيام يسمى السماك.. وهذه نتائجه

قال: هذا الموسم يسمى عند العرب بـ"الرحمة" وفيه يظهر "قوس قزح"

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن المطر خلال هذه الأيام يسمى بمطر السماك أو (الصيف)، ومن نتائجه أنه يُنبت جميع نباتات الربيع الصيفي "الأعشاب".

وأضاف عبر حسابه في تويتر، أن هطول الأمطار في هذا التوقيت يساعد في تغذية الآبار السطحية.

وتابع: لهذا يسمى هذا الموسم عند العرب بموسم الرحمة؛ حيث إنه بعد سقوط مطر الصيف يتخلق قوس الرحمن أو المعروف بـ"قوس قزح".

الدكتور خالد الزعاق مطر السماك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزعاق": مطر في هذه الأيام يسمى السماك.. وهذه نتائجه
سبق

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن المطر خلال هذه الأيام يسمى بمطر السماك أو (الصيف)، ومن نتائجه أنه يُنبت جميع نباتات الربيع الصيفي "الأعشاب".

وأضاف عبر حسابه في تويتر، أن هطول الأمطار في هذا التوقيت يساعد في تغذية الآبار السطحية.

وتابع: لهذا يسمى هذا الموسم عند العرب بموسم الرحمة؛ حيث إنه بعد سقوط مطر الصيف يتخلق قوس الرحمن أو المعروف بـ"قوس قزح".

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
07:38 PM

"الزعاق": مطر في هذه الأيام يسمى السماك.. وهذه نتائجه

قال: هذا الموسم يسمى عند العرب بـ"الرحمة" وفيه يظهر "قوس قزح"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,524

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن المطر خلال هذه الأيام يسمى بمطر السماك أو (الصيف)، ومن نتائجه أنه يُنبت جميع نباتات الربيع الصيفي "الأعشاب".

وأضاف عبر حسابه في تويتر، أن هطول الأمطار في هذا التوقيت يساعد في تغذية الآبار السطحية.

وتابع: لهذا يسمى هذا الموسم عند العرب بموسم الرحمة؛ حيث إنه بعد سقوط مطر الصيف يتخلق قوس الرحمن أو المعروف بـ"قوس قزح".

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