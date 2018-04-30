أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الخميس، عن وفاة الأمير محمد بن طلال عن عمر ناهز 81 عامًا. وقال في بيان مقتضب: "بمزيد من الحزن والأسى ينعى الديوان الملكي الهاشمي المغفور له، بإذن الله تعالى، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي لجلالة الملك، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في عمان"؛ وفق روسيا اليوم. والأمير محمد من مواليد 2 أكتوبر 1940، وهو الابن الثاني للعاهل الأردني الثاني، الملك الراحل، طلال بن عبد الله، والملكة زين الشرف. وفي العام 1973 تولى الأمير محمد منصب الممثل الشخصي للملك الأردني، وكان يشغل هذا المنصب حتى وفاته.

الديوان الملكي الأردني يعلن وفاة الأمير محمد بن طلال صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-29 أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الخميس، عن وفاة الأمير محمد بن طلال عن عمر ناهز 81 عامًا.



وقال في بيان مقتضب: "بمزيد من الحزن والأسى ينعى الديوان الملكي الهاشمي المغفور له، بإذن الله تعالى، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي لجلالة الملك، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في عمان"؛ وفق روسيا اليوم.



والأمير محمد من مواليد 2 أكتوبر 1940، وهو الابن الثاني للعاهل الأردني الثاني، الملك الراحل، طلال بن عبد الله، والملكة زين الشرف.



وفي العام 1973 تولى الأمير محمد منصب الممثل الشخصي للملك الأردني، وكان يشغل هذا المنصب حتى وفاته.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442 09:52 PM

الديوان الملكي الأردني يعلن وفاة الأمير محمد بن طلال عن عمر يناهز 81 عامًا وتولى منصب الممثل الشخصي للملك





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أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الخميس، عن وفاة الأمير محمد بن طلال عن عمر ناهز 81 عامًا.



وقال في بيان مقتضب: "بمزيد من الحزن والأسى ينعى الديوان الملكي الهاشمي المغفور له، بإذن الله تعالى، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي لجلالة الملك، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في عمان"؛ وفق روسيا اليوم.



والأمير محمد من مواليد 2 أكتوبر 1940، وهو الابن الثاني للعاهل الأردني الثاني، الملك الراحل، طلال بن عبد الله، والملكة زين الشرف.



وفي العام 1973 تولى الأمير محمد منصب الممثل الشخصي للملك الأردني، وكان يشغل هذا المنصب حتى وفاته.