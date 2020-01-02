"أبو شرحة" يناقش مع "إسكان جازان" سبل تطوير المشاريع السكنية ببيش

أكد على تسهيل خدمات الوزارة للمواطنين بالمحافظة والمراكز التابعة لها

وقف محافظ بيش حسن أبو شرحة، ومدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن السهيمي، اليوم الخميس، على عددٍ من مشاريع وزارة الإسكان بالمحافظة.

وتفصيلًا: تأتي هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، بتقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة وتذليل المعوقات كافة التي قد تعترض أي مشروع لخدمة المحافظة، في ظل الدعم والرعاية التي توليها قيادتنا الحكيمة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة متطلبات المحافظة من خدمات وزارة الإسكان وسبل تعزيز وتسهيل الأعمال والخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين بالمحافظة والمراكز التابعة لها، بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتوفير الدعم والمنتجات المختلفة من وزارة الإسكان لجميع فئات المجتمع.