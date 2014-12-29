الكويت تستأنف الرحلات الجوية التجارية وتعيد فتح الحدود البرية والبحرية مطلع يناير

تستأنف الكويت في الأول من يناير المقبل رحلات الطيران التجاري، وفتح المنافذ الحدودية البرية والبحرية في الثاني من يناير.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الكويتي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس المجلس.

وأكد وزير الصحة الكويتي عدم اكتشاف أي سلالات جديدة بفيروس كورونا في بلاده، وسوف تُراجع القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار الفيروس.