مدارس الأفلاج تنهي إسناد جداول مواد المعلمين وتسكين الطلاب فصولهم

ضمن جهودها للبدء في العام الجديد

أعلنت مدارس الأفلاج، جاهزية البدء في العام الجديد بإسناد المواد للمعلمين والانتهاء من إعداد الجداول ‏وتسكين الطلاب في فصولهم.

وأكدت مدارس الأفلاج في تغريدات لها عبر حسابها على "تويتر"، إسناد جميع المواد للمعلمين وتسكين الطلاب في فصولهم وإعداد الجداول في منصة "مدرستي"، ومعلنة عن خدمة من يجد مشاكل في بيانات الدخول للطلاب بزيارة المدارس مع الأخذ بالاحترازات أو التواصل عبر أرقام هواتف واتساب "على مدار الساعة" لتوضيح حل أي إشكالية تواجه الطالب أو ولي الأمر.

وكان مدير تعليم الأفلاج محمد بن إبراهيم آل مغيره، قام أمس الأحد بجولة ميدانية على عدد من مدارس المحافظة تابع خلالها مع قادة المدارس تفعيل منصة "مدرستي"، وتسجيل الطلاب المستجدين وسبل التواصل مع أولياء أمور الطلاب لحثهم على تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة.