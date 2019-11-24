مكاسب كثيرة للهلال بعد التتويج الآسيوي .. تعرف عليها

واصل نادي الهلال السعودي كتابة التاريخ على الصعيد القاري بقيادته الرياضة السعودية إلى منصات المجد والتتويج، حيث جعلها تتربع على عرش القارة الآسيوية عقب تتويجه بلقب النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

ضرب فريق الهلال عدة عصافير بحجر واحد بعدما توج بلقب دوري أبطال آسيا على حساب بوهانج الكوري الجنوبي بهدفين دون مقابل خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب الملك فهد بالعاصمة الرياض.

بهذا التتويج يكون "زعيم آسيا" قد انفرد في الرقم القياسي لعدد الألقاب بحصوله على اللقب الرابع في البطولة حيث كان توج مرتين بلقب بطولة أبطال آسيا أبطال الدوري ثم فاز بلقب دوري أبطال 2019.

كما سجل الهلال رقماً قياسياً جديداً بحصده لثامن البطولة الآسيوية في تاريخه ليتصدر قائمة الفرق الأكثر تتويجاً بالألقاب الآسيوية في القارة الصفراء حيث سبق وأن توج بدوري الأبطال أعوام (1991، 2000 ،2019 ،2021) وبطولة أبطال الكؤوس الآسيوية عامي (1996، 2002) وكأس السوبر الآسيوي عامي (1997، 2000).

وضمن الهلال المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية والتي ستقام في الإمارات لتكون المشاركة الثانية له في البطولة عقب مشاركته السابقة في نسخة 2019.

خاض الهلال نهائي المسابقة ثماني مرات وهو رقم قياسي لم يسبق لأي فريق في القارة الصفراء الوصول لهذا العدد من النهائيات حيث خسر أربع مرات وحقق الفوز في أربع مناسبات.

وسيحصل الهلال على قيمة الجائزة المرصودة من قبل الاتحاد الآسيوي للفريق الحائز على اللقب دوري الأبطال والمقدرة بـ4 ملايين دولار بجانب 50 ألف دولار مكافأة الفوز في المباراة النهائية إضافة إلى مليون دولار على الأقل ثمناً لتأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2022 في أبو ظبي.

وكان الهلال حصل بالفعل على 500 ألف دولار مكافآت مالية لبلوغ النهائي بجانب 150 ألف دولار عبارة عن مكافآت الفوز في دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي.

وحصل نجم الفريق سالم الدوسري على جائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2021 وخاض الدوسري النهائي الثالث له في تاريخ البطولة، وذلك في الفترة من 2014 إلى 2017 و2017 إلى جانب 2019 التي شهد تحقيق اللقب القاري الأول بالنسبة له.

ودخل مدافع الفريق ناصر الدوسري تاريخ دوري أبطال آسيا من أوسع أبوابه بتسجيله أسرع هدف في تاريخ النهائيات والأسرع في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا منذ انطلاق البطولة .