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الهلال يمدِّد عقد المفرج لخمسة مواسم.. ويقترب من إعارته للشباب

أنهت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل إجراءات تمديد عقد مدافع الفريق متعب المفرج لمدة خمسة مواسم، تبدأ من تاريخ انتهاء عقده الحالي. وتمت مراسم التوقيع في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري بمقر النادي.

وأشارت بعض المصادر الإعلامية إلى أن إدارة الهلال اتفقت مع نظيرتها الشباب على إعارة اللاعب للعب في صفوفه لمدة موسم واحد.

كما وقّعت إدارة النادي عقدَين احترافيَّين مع حارسَي المرمى "نواف الغامدي" و"يزن جاري" لمدة موسم واحد.

ويمتد عقد الحارس نواف الغامدي لمدة سنة، والمدة نفسها للحارس "يزن الجاري"، مع خيار التجديد لسنة إضافية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يمدِّد عقد المفرج لخمسة مواسم.. ويقترب من إعارته للشباب
سبق

أنهت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل إجراءات تمديد عقد مدافع الفريق متعب المفرج لمدة خمسة مواسم، تبدأ من تاريخ انتهاء عقده الحالي. وتمت مراسم التوقيع في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري بمقر النادي.

وأشارت بعض المصادر الإعلامية إلى أن إدارة الهلال اتفقت مع نظيرتها الشباب على إعارة اللاعب للعب في صفوفه لمدة موسم واحد.

كما وقّعت إدارة النادي عقدَين احترافيَّين مع حارسَي المرمى "نواف الغامدي" و"يزن جاري" لمدة موسم واحد.

ويمتد عقد الحارس نواف الغامدي لمدة سنة، والمدة نفسها للحارس "يزن الجاري"، مع خيار التجديد لسنة إضافية.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
01:06 AM

الهلال يمدِّد عقد المفرج لخمسة مواسم.. ويقترب من إعارته للشباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل إجراءات تمديد عقد مدافع الفريق متعب المفرج لمدة خمسة مواسم، تبدأ من تاريخ انتهاء عقده الحالي. وتمت مراسم التوقيع في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري بمقر النادي.

وأشارت بعض المصادر الإعلامية إلى أن إدارة الهلال اتفقت مع نظيرتها الشباب على إعارة اللاعب للعب في صفوفه لمدة موسم واحد.

كما وقّعت إدارة النادي عقدَين احترافيَّين مع حارسَي المرمى "نواف الغامدي" و"يزن جاري" لمدة موسم واحد.

ويمتد عقد الحارس نواف الغامدي لمدة سنة، والمدة نفسها للحارس "يزن الجاري"، مع خيار التجديد لسنة إضافية.

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