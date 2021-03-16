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"سناب شات" يوثِّق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية السعودية

يحظى بمتابعات مليونية.. ويُبرز جهود رجال الأمن

وثَّق "سناب شات" الحساب الرسمي لوزارة الداخلية، وهو الحساب الذي دشنته الوزارة في بدايات عام 2019، ويحظى بمتابعة الملايين؛ لتواصل تفعيل الحساب مع الجمهور بشكل احترافي، وذلك من خلال تقديم مواد مرئية متنوعة، نالت استحسان المتابعين الذين لا يكاد يمرّ يوم دون تناقُل خبر أو تغطية أو صورة ينشرها الحساب.

الحساب ينقل للمتابع الصورة كما هي في ميدان البطولة، ويشرح للمواطن والمقيم كيفية الاستفادة من خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية مستخدمًا الفنون البصرية بأفضل الطرق.

وإضافة إلى ذلك، يرافق رجال الأمن في الطرق الرئيسة والأحياء السكنية والطرق الفرعية والزراعية في جميع مدن ومحافظات وقرى السعودية، وذلك في تغطيات ميدانية ينقل من خلالها للمشاهد جزءًا يسيرًا من الجهود الكبيرة التي يؤديها رجال الأمن في سبيل تطبيق الأنظمة ومكافحة الجريمة.

ويقدم الحساب رسائل توعوية للمجتمع، ويبرز جهود رجال الأمن.

يُشار إلى أن الهدف من تدشين الحساب هو رفع كفاءة التواصل مع المواطنين والمقيمين، إضافة إلى إبراز الجهود التي يبذلها رجال الأمن في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سناب شات" يوثِّق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية السعودية
سبق

وثَّق "سناب شات" الحساب الرسمي لوزارة الداخلية، وهو الحساب الذي دشنته الوزارة في بدايات عام 2019، ويحظى بمتابعة الملايين؛ لتواصل تفعيل الحساب مع الجمهور بشكل احترافي، وذلك من خلال تقديم مواد مرئية متنوعة، نالت استحسان المتابعين الذين لا يكاد يمرّ يوم دون تناقُل خبر أو تغطية أو صورة ينشرها الحساب.

الحساب ينقل للمتابع الصورة كما هي في ميدان البطولة، ويشرح للمواطن والمقيم كيفية الاستفادة من خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية مستخدمًا الفنون البصرية بأفضل الطرق.

وإضافة إلى ذلك، يرافق رجال الأمن في الطرق الرئيسة والأحياء السكنية والطرق الفرعية والزراعية في جميع مدن ومحافظات وقرى السعودية، وذلك في تغطيات ميدانية ينقل من خلالها للمشاهد جزءًا يسيرًا من الجهود الكبيرة التي يؤديها رجال الأمن في سبيل تطبيق الأنظمة ومكافحة الجريمة.

ويقدم الحساب رسائل توعوية للمجتمع، ويبرز جهود رجال الأمن.

يُشار إلى أن الهدف من تدشين الحساب هو رفع كفاءة التواصل مع المواطنين والمقيمين، إضافة إلى إبراز الجهود التي يبذلها رجال الأمن في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
08:31 PM

"سناب شات" يوثِّق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية السعودية

يحظى بمتابعات مليونية.. ويُبرز جهود رجال الأمن

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
1,427

وثَّق "سناب شات" الحساب الرسمي لوزارة الداخلية، وهو الحساب الذي دشنته الوزارة في بدايات عام 2019، ويحظى بمتابعة الملايين؛ لتواصل تفعيل الحساب مع الجمهور بشكل احترافي، وذلك من خلال تقديم مواد مرئية متنوعة، نالت استحسان المتابعين الذين لا يكاد يمرّ يوم دون تناقُل خبر أو تغطية أو صورة ينشرها الحساب.

الحساب ينقل للمتابع الصورة كما هي في ميدان البطولة، ويشرح للمواطن والمقيم كيفية الاستفادة من خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية مستخدمًا الفنون البصرية بأفضل الطرق.

وإضافة إلى ذلك، يرافق رجال الأمن في الطرق الرئيسة والأحياء السكنية والطرق الفرعية والزراعية في جميع مدن ومحافظات وقرى السعودية، وذلك في تغطيات ميدانية ينقل من خلالها للمشاهد جزءًا يسيرًا من الجهود الكبيرة التي يؤديها رجال الأمن في سبيل تطبيق الأنظمة ومكافحة الجريمة.

ويقدم الحساب رسائل توعوية للمجتمع، ويبرز جهود رجال الأمن.

يُشار إلى أن الهدف من تدشين الحساب هو رفع كفاءة التواصل مع المواطنين والمقيمين، إضافة إلى إبراز الجهود التي يبذلها رجال الأمن في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

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