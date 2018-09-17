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الرياض ..الشاب "الشهري" يتبرَّع بكليته لينهي معاناة والده مع الفشل الكلوي

أُجريت لهما العملية بنجاح بـ"مدينة سلطان" بعد مطابقة التحاليل والفحوصات

أنهى الشاب حسن محمد الشهري، معاناة والده مع الفشل الكلوي بتبرعه بكليته له؛ وذلك بعد معاناة والده مع الفشل الكلوي؛ ليجسد بذلك مثالاً رائعًا في البر والوفاء.

وأُجريت العملية يوم أمس الاثنين في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الطبية بمدينة الرياض، بعد مطابقة التحاليل والفحوصات الطبية، وقد تكللت العملية بالنجاح.

وقال "الشهري" لـ"سبق": إنه "من منسوبي الشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية، ومكلّف بالعمل في الحد الجنوبي من الوطن"، مضيفاً: أن "والده كان يجري عملية الغسيل الكلوي لـ3 أيام من كل أسبوع".

وتابع: "جاء قراري الحاسم للتبرع له، وفرحتي لا تُوصف بإنهاء ما كان يعانيه والدي من تعب".

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الرياض ..الشاب "الشهري" يتبرَّع بكليته لينهي معاناة والده مع الفشل الكلوي
سبق

أنهى الشاب حسن محمد الشهري، معاناة والده مع الفشل الكلوي بتبرعه بكليته له؛ وذلك بعد معاناة والده مع الفشل الكلوي؛ ليجسد بذلك مثالاً رائعًا في البر والوفاء.

وأُجريت العملية يوم أمس الاثنين في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الطبية بمدينة الرياض، بعد مطابقة التحاليل والفحوصات الطبية، وقد تكللت العملية بالنجاح.

وقال "الشهري" لـ"سبق": إنه "من منسوبي الشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية، ومكلّف بالعمل في الحد الجنوبي من الوطن"، مضيفاً: أن "والده كان يجري عملية الغسيل الكلوي لـ3 أيام من كل أسبوع".

وتابع: "جاء قراري الحاسم للتبرع له، وفرحتي لا تُوصف بإنهاء ما كان يعانيه والدي من تعب".

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
08:11 PM

الرياض ..الشاب "الشهري" يتبرَّع بكليته لينهي معاناة والده مع الفشل الكلوي

أُجريت لهما العملية بنجاح بـ"مدينة سلطان" بعد مطابقة التحاليل والفحوصات

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سويد الحارثي - الرياض
7
3,314

أنهى الشاب حسن محمد الشهري، معاناة والده مع الفشل الكلوي بتبرعه بكليته له؛ وذلك بعد معاناة والده مع الفشل الكلوي؛ ليجسد بذلك مثالاً رائعًا في البر والوفاء.

وأُجريت العملية يوم أمس الاثنين في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الطبية بمدينة الرياض، بعد مطابقة التحاليل والفحوصات الطبية، وقد تكللت العملية بالنجاح.

وقال "الشهري" لـ"سبق": إنه "من منسوبي الشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية، ومكلّف بالعمل في الحد الجنوبي من الوطن"، مضيفاً: أن "والده كان يجري عملية الغسيل الكلوي لـ3 أيام من كل أسبوع".

وتابع: "جاء قراري الحاسم للتبرع له، وفرحتي لا تُوصف بإنهاء ما كان يعانيه والدي من تعب".

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