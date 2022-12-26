النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. أسباب الفشل الكلوي الـ 15 تذهل زوار "واجهة الرياض".. وهذا السؤال أكثر شيوعًا

توقف زوار "واجهة الرياض" أمام المعرض الذي نظمته جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية "كلانا"، بالتعاون مع نادي الطب بجامعة الملك سعود للتوعية بمرض الفشل الكلوي، الذي يعد أكثر أنواع الأمراض بالسعودية، والحملة بإشراف ومتابعة المدير التنفيذي لجمعية "كلانا" الدكتور عبد الله الدغيثر، والدكتور عبدالمنعم الصديقي المشرف على نادي الطب بالجامعة.

وذهل الزوار كثيرًا وهم يستمعون بالشرح المفصل حول أكثر أسباب الإصابة بالفشل الكلوي، والتي قال عنها المشرف ياسر فقيها إنها تتلخص حول (الضغط، والسكري، نزيف وفقدان السوائل، أمراض القلب، الفشل الكبدي، العدوى مثل كورونا، الأدوية، السموم، سرطانات المثانة والقولون والبروستات، حصيات الكلى، السمنة، الجينات، التدخين).

وكان السؤال الأكثر شيوعًا هو طريقة التبرع للجمعية، والإجابة هي عبر الرسائل النصية على الرقم 5060.

واستهدفت الحملة التي أقيمت يومي الخميس والجمعة زوار "واجهة الرياض"، بهدف توعية المجتمع بالفشل الكلوي، والتعريف في جمعية "كلانا"، والأدوار التي تقوم بها، وتجاوز عدد الحضور 400 شخص، عبروا عن مدى حاجة المجتمع إلى مثل هذه الحملات التوعوية.

وأوضحت الجمعية أن الحملة كانت عبارة عن ست منصات: أولها للتعريف بالكلى ووظائفها وتعريف بالفشل الكلوي وأنواعه، وثانيها ذكر أسباب الفشل الكلوي، وثالثها تضمنت الأعراض المصاحبة للفشل الكلوي وكيفية الوقاية منه، أما الرابعة فطرحت فيها الجمعية العلاجات المتاحة له حتى الآن، وفي المنصة الخامسة تطرقت الجمعية إلى الدور الذي يلعبه التبرع بالأعضاء في الفشل الكلوي، والمنصة بينما السادسة والأخيرة للتعريف بجمعية "كلانا" ودورها والبرامج المقدمة لهم.

يُشار إلى أن جميع المتطوعين، سواء كانوا في فريق المتحدثين أو الفريق اللوجستي أو فريق التصميم، هم طلاب وطالبات الطب البشري بجامعة الملك سعود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. أسباب الفشل الكلوي الـ 15 تذهل زوار "واجهة الرياض".. وهذا السؤال أكثر شيوعًا
سبق

توقف زوار "واجهة الرياض" أمام المعرض الذي نظمته جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية "كلانا"، بالتعاون مع نادي الطب بجامعة الملك سعود للتوعية بمرض الفشل الكلوي، الذي يعد أكثر أنواع الأمراض بالسعودية، والحملة بإشراف ومتابعة المدير التنفيذي لجمعية "كلانا" الدكتور عبد الله الدغيثر، والدكتور عبدالمنعم الصديقي المشرف على نادي الطب بالجامعة.

وذهل الزوار كثيرًا وهم يستمعون بالشرح المفصل حول أكثر أسباب الإصابة بالفشل الكلوي، والتي قال عنها المشرف ياسر فقيها إنها تتلخص حول (الضغط، والسكري، نزيف وفقدان السوائل، أمراض القلب، الفشل الكبدي، العدوى مثل كورونا، الأدوية، السموم، سرطانات المثانة والقولون والبروستات، حصيات الكلى، السمنة، الجينات، التدخين).

وكان السؤال الأكثر شيوعًا هو طريقة التبرع للجمعية، والإجابة هي عبر الرسائل النصية على الرقم 5060.

واستهدفت الحملة التي أقيمت يومي الخميس والجمعة زوار "واجهة الرياض"، بهدف توعية المجتمع بالفشل الكلوي، والتعريف في جمعية "كلانا"، والأدوار التي تقوم بها، وتجاوز عدد الحضور 400 شخص، عبروا عن مدى حاجة المجتمع إلى مثل هذه الحملات التوعوية.

وأوضحت الجمعية أن الحملة كانت عبارة عن ست منصات: أولها للتعريف بالكلى ووظائفها وتعريف بالفشل الكلوي وأنواعه، وثانيها ذكر أسباب الفشل الكلوي، وثالثها تضمنت الأعراض المصاحبة للفشل الكلوي وكيفية الوقاية منه، أما الرابعة فطرحت فيها الجمعية العلاجات المتاحة له حتى الآن، وفي المنصة الخامسة تطرقت الجمعية إلى الدور الذي يلعبه التبرع بالأعضاء في الفشل الكلوي، والمنصة بينما السادسة والأخيرة للتعريف بجمعية "كلانا" ودورها والبرامج المقدمة لهم.

يُشار إلى أن جميع المتطوعين، سواء كانوا في فريق المتحدثين أو الفريق اللوجستي أو فريق التصميم، هم طلاب وطالبات الطب البشري بجامعة الملك سعود.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
12:42 AM

شاهد.. أسباب الفشل الكلوي الـ 15 تذهل زوار "واجهة الرياض".. وهذا السؤال أكثر شيوعًا

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
9,581

توقف زوار "واجهة الرياض" أمام المعرض الذي نظمته جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية "كلانا"، بالتعاون مع نادي الطب بجامعة الملك سعود للتوعية بمرض الفشل الكلوي، الذي يعد أكثر أنواع الأمراض بالسعودية، والحملة بإشراف ومتابعة المدير التنفيذي لجمعية "كلانا" الدكتور عبد الله الدغيثر، والدكتور عبدالمنعم الصديقي المشرف على نادي الطب بالجامعة.

وذهل الزوار كثيرًا وهم يستمعون بالشرح المفصل حول أكثر أسباب الإصابة بالفشل الكلوي، والتي قال عنها المشرف ياسر فقيها إنها تتلخص حول (الضغط، والسكري، نزيف وفقدان السوائل، أمراض القلب، الفشل الكبدي، العدوى مثل كورونا، الأدوية، السموم، سرطانات المثانة والقولون والبروستات، حصيات الكلى، السمنة، الجينات، التدخين).

وكان السؤال الأكثر شيوعًا هو طريقة التبرع للجمعية، والإجابة هي عبر الرسائل النصية على الرقم 5060.

واستهدفت الحملة التي أقيمت يومي الخميس والجمعة زوار "واجهة الرياض"، بهدف توعية المجتمع بالفشل الكلوي، والتعريف في جمعية "كلانا"، والأدوار التي تقوم بها، وتجاوز عدد الحضور 400 شخص، عبروا عن مدى حاجة المجتمع إلى مثل هذه الحملات التوعوية.

وأوضحت الجمعية أن الحملة كانت عبارة عن ست منصات: أولها للتعريف بالكلى ووظائفها وتعريف بالفشل الكلوي وأنواعه، وثانيها ذكر أسباب الفشل الكلوي، وثالثها تضمنت الأعراض المصاحبة للفشل الكلوي وكيفية الوقاية منه، أما الرابعة فطرحت فيها الجمعية العلاجات المتاحة له حتى الآن، وفي المنصة الخامسة تطرقت الجمعية إلى الدور الذي يلعبه التبرع بالأعضاء في الفشل الكلوي، والمنصة بينما السادسة والأخيرة للتعريف بجمعية "كلانا" ودورها والبرامج المقدمة لهم.

يُشار إلى أن جميع المتطوعين، سواء كانوا في فريق المتحدثين أو الفريق اللوجستي أو فريق التصميم، هم طلاب وطالبات الطب البشري بجامعة الملك سعود.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,893
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,975
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,582
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,504

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة