شاهد.. أسباب الفشل الكلوي الـ 15 تذهل زوار "واجهة الرياض".. وهذا السؤال أكثر شيوعًا

توقف زوار "واجهة الرياض" أمام المعرض الذي نظمته جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية "كلانا"، بالتعاون مع نادي الطب بجامعة الملك سعود للتوعية بمرض الفشل الكلوي، الذي يعد أكثر أنواع الأمراض بالسعودية، والحملة بإشراف ومتابعة المدير التنفيذي لجمعية "كلانا" الدكتور عبد الله الدغيثر، والدكتور عبدالمنعم الصديقي المشرف على نادي الطب بالجامعة.



وذهل الزوار كثيرًا وهم يستمعون بالشرح المفصل حول أكثر أسباب الإصابة بالفشل الكلوي، والتي قال عنها المشرف ياسر فقيها إنها تتلخص حول (الضغط، والسكري، نزيف وفقدان السوائل، أمراض القلب، الفشل الكبدي، العدوى مثل كورونا، الأدوية، السموم، سرطانات المثانة والقولون والبروستات، حصيات الكلى، السمنة، الجينات، التدخين).



وكان السؤال الأكثر شيوعًا هو طريقة التبرع للجمعية، والإجابة هي عبر الرسائل النصية على الرقم 5060.



واستهدفت الحملة التي أقيمت يومي الخميس والجمعة زوار "واجهة الرياض"، بهدف توعية المجتمع بالفشل الكلوي، والتعريف في جمعية "كلانا"، والأدوار التي تقوم بها، وتجاوز عدد الحضور 400 شخص، عبروا عن مدى حاجة المجتمع إلى مثل هذه الحملات التوعوية.



وأوضحت الجمعية أن الحملة كانت عبارة عن ست منصات: أولها للتعريف بالكلى ووظائفها وتعريف بالفشل الكلوي وأنواعه، وثانيها ذكر أسباب الفشل الكلوي، وثالثها تضمنت الأعراض المصاحبة للفشل الكلوي وكيفية الوقاية منه، أما الرابعة فطرحت فيها الجمعية العلاجات المتاحة له حتى الآن، وفي المنصة الخامسة تطرقت الجمعية إلى الدور الذي يلعبه التبرع بالأعضاء في الفشل الكلوي، والمنصة بينما السادسة والأخيرة للتعريف بجمعية "كلانا" ودورها والبرامج المقدمة لهم.



يُشار إلى أن جميع المتطوعين، سواء كانوا في فريق المتحدثين أو الفريق اللوجستي أو فريق التصميم، هم طلاب وطالبات الطب البشري بجامعة الملك سعود.