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هطولات ورياح.. قراءة في "طقس المملكة اليوم" تكشف مواقع الدفء والبرودة

فرصة مُهيّأة لزخات متفرقة على أجزاء من حائل والقصيم وشمال وغرب الرياض

يُتوقع أن يكون الطقس، اليوم الاثنين، باردًا نسبيًّا في أجزاء مختلفة من المملكة؛ بينما يكون دافئًا نسبيًّا إلى مائل للحرارة على: (سواحل البحر الأحمر، وتهامة، جازان، والباحة، وعسير، ومناطق الحجاز).

ووفق موقع "طقس العرب"؛ فمن المتوقع أن تكون الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من حائل والقصيم وشمال وغرب منطقة الرياض إداريًّا، وتكون الهطولات رعدية على أجزاء من جازان وعسير والباحة والطائف.

ومن المتوقع أيضًا، أن تكون الهطولات غزيرة أحيانًا بشكل محلي على أجزاء من عسير والباحة والطائف.

وتكون الرياح نشطة السرعة على فترات على سواحل شمال منطقة مكة المكرمة تشمل شمال مدينة جدة ورابغ، كما تكون نشطة خلال ساعات الفجر والصباح على سواحل جنوب تبوك.

كما يتوقع أن يكون الطقس ليل الاثنين باردًا بوجه عام وشديد البرودة على أجزاء من الجوف والحدود الشمالية وشمال منطقة حائل، ومعتدلًا على سواحل البحر الأحمر والمناطق القريبة منها، ومتوقع أن تبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من جنوب غرب المملكة.

وتكون الرياح نشطة على شمال منطقة مكة المكرمة نواحي رابغ وشمال جدة، بينما تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة في باقي المناطق.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطولات ورياح.. قراءة في "طقس المملكة اليوم" تكشف مواقع الدفء والبرودة
سبق

يُتوقع أن يكون الطقس، اليوم الاثنين، باردًا نسبيًّا في أجزاء مختلفة من المملكة؛ بينما يكون دافئًا نسبيًّا إلى مائل للحرارة على: (سواحل البحر الأحمر، وتهامة، جازان، والباحة، وعسير، ومناطق الحجاز).

ووفق موقع "طقس العرب"؛ فمن المتوقع أن تكون الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من حائل والقصيم وشمال وغرب منطقة الرياض إداريًّا، وتكون الهطولات رعدية على أجزاء من جازان وعسير والباحة والطائف.

ومن المتوقع أيضًا، أن تكون الهطولات غزيرة أحيانًا بشكل محلي على أجزاء من عسير والباحة والطائف.

وتكون الرياح نشطة السرعة على فترات على سواحل شمال منطقة مكة المكرمة تشمل شمال مدينة جدة ورابغ، كما تكون نشطة خلال ساعات الفجر والصباح على سواحل جنوب تبوك.

كما يتوقع أن يكون الطقس ليل الاثنين باردًا بوجه عام وشديد البرودة على أجزاء من الجوف والحدود الشمالية وشمال منطقة حائل، ومعتدلًا على سواحل البحر الأحمر والمناطق القريبة منها، ومتوقع أن تبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من جنوب غرب المملكة.

وتكون الرياح نشطة على شمال منطقة مكة المكرمة نواحي رابغ وشمال جدة، بينما تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة في باقي المناطق.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
10:35 AM

هطولات ورياح.. قراءة في "طقس المملكة اليوم" تكشف مواقع الدفء والبرودة

فرصة مُهيّأة لزخات متفرقة على أجزاء من حائل والقصيم وشمال وغرب الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يُتوقع أن يكون الطقس، اليوم الاثنين، باردًا نسبيًّا في أجزاء مختلفة من المملكة؛ بينما يكون دافئًا نسبيًّا إلى مائل للحرارة على: (سواحل البحر الأحمر، وتهامة، جازان، والباحة، وعسير، ومناطق الحجاز).

ووفق موقع "طقس العرب"؛ فمن المتوقع أن تكون الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من حائل والقصيم وشمال وغرب منطقة الرياض إداريًّا، وتكون الهطولات رعدية على أجزاء من جازان وعسير والباحة والطائف.

ومن المتوقع أيضًا، أن تكون الهطولات غزيرة أحيانًا بشكل محلي على أجزاء من عسير والباحة والطائف.

وتكون الرياح نشطة السرعة على فترات على سواحل شمال منطقة مكة المكرمة تشمل شمال مدينة جدة ورابغ، كما تكون نشطة خلال ساعات الفجر والصباح على سواحل جنوب تبوك.

كما يتوقع أن يكون الطقس ليل الاثنين باردًا بوجه عام وشديد البرودة على أجزاء من الجوف والحدود الشمالية وشمال منطقة حائل، ومعتدلًا على سواحل البحر الأحمر والمناطق القريبة منها، ومتوقع أن تبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من جنوب غرب المملكة.

وتكون الرياح نشطة على شمال منطقة مكة المكرمة نواحي رابغ وشمال جدة، بينما تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة في باقي المناطق.

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