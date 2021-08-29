بريطانيا تُسجِّل 32,406 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجَّلت بريطانيا 32,406 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و133 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان بأن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 6,698,486، فيما بلغت حصيلة الوفيات 132,376.
بريطانيا تُسجِّل 32,406 إصابات جديدة بفيروس كورونا
سجَّلت بريطانيا 32,406 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و133 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان بأن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 6,698,486، فيما بلغت حصيلة الوفيات 132,376.
سجَّلت بريطانيا 32,406 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و133 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
بريطانيا تُسجِّل 32,406 إصابات جديدة بفيروس كورونا
سجَّلت بريطانيا 32,406 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و133 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان بأن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 6,698,486، فيما بلغت حصيلة الوفيات 132,376.