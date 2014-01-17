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"صحة الشمالية "ترفع مستوى استعدادها بسبب التقلبات الجوية الحادة "المتوقعة"

شددت على ضرورة الجاهزية الكاملة للمستشفيات عند هطول الأمطار والثلوج

وجه أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز صحة المنطقة، برفع الجاهزية لجميع منشآت الصحة نظراً للتقلبات الجوية الحادة المتوقعة، التي سوف تشهدها المنطقة.

وفي التفاصيل؛ أوضحت صحة عرعر أنها وجهت كافة المستشفيات لتكون في حالة جاهزية كاملة عند هطول الأمطار والثلوج حسبما ورد من هيئة الأرصاد الجوية.

ووجهت صحة المنطقة مديري المستشفيات بالتأكيد على استقبال الحالات المتوقعة من جراء هطول الأمطار، وكذلك تم توجيه فرق الطوارئ لتكون على أهبة الاستعداد.

ومن ناحيته، ذكر مدير مستشفى طريف العام، خالد مهل الرويلي، أنه بناء على تعليمات صحة المنطقة، تم رفع الجاهزية لدى الكوادر العاملة عبر إدارة الطوارئ، واستعداد تام من خلال الآليات والعمليات المتنقلة، استعداداً لتفعيل خطة الطوارئ.

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"صحة الشمالية "ترفع مستوى استعدادها بسبب التقلبات الجوية الحادة "المتوقعة"
سبق

وجه أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز صحة المنطقة، برفع الجاهزية لجميع منشآت الصحة نظراً للتقلبات الجوية الحادة المتوقعة، التي سوف تشهدها المنطقة.

وفي التفاصيل؛ أوضحت صحة عرعر أنها وجهت كافة المستشفيات لتكون في حالة جاهزية كاملة عند هطول الأمطار والثلوج حسبما ورد من هيئة الأرصاد الجوية.

ووجهت صحة المنطقة مديري المستشفيات بالتأكيد على استقبال الحالات المتوقعة من جراء هطول الأمطار، وكذلك تم توجيه فرق الطوارئ لتكون على أهبة الاستعداد.

ومن ناحيته، ذكر مدير مستشفى طريف العام، خالد مهل الرويلي، أنه بناء على تعليمات صحة المنطقة، تم رفع الجاهزية لدى الكوادر العاملة عبر إدارة الطوارئ، واستعداد تام من خلال الآليات والعمليات المتنقلة، استعداداً لتفعيل خطة الطوارئ.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
11:09 PM

"صحة الشمالية "ترفع مستوى استعدادها بسبب التقلبات الجوية الحادة "المتوقعة"

شددت على ضرورة الجاهزية الكاملة للمستشفيات عند هطول الأمطار والثلوج

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صحيفة سبق الإلكترونية - عرعر
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وجه أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز صحة المنطقة، برفع الجاهزية لجميع منشآت الصحة نظراً للتقلبات الجوية الحادة المتوقعة، التي سوف تشهدها المنطقة.

وفي التفاصيل؛ أوضحت صحة عرعر أنها وجهت كافة المستشفيات لتكون في حالة جاهزية كاملة عند هطول الأمطار والثلوج حسبما ورد من هيئة الأرصاد الجوية.

ووجهت صحة المنطقة مديري المستشفيات بالتأكيد على استقبال الحالات المتوقعة من جراء هطول الأمطار، وكذلك تم توجيه فرق الطوارئ لتكون على أهبة الاستعداد.

ومن ناحيته، ذكر مدير مستشفى طريف العام، خالد مهل الرويلي، أنه بناء على تعليمات صحة المنطقة، تم رفع الجاهزية لدى الكوادر العاملة عبر إدارة الطوارئ، واستعداد تام من خلال الآليات والعمليات المتنقلة، استعداداً لتفعيل خطة الطوارئ.

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