خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 270 إصابة جديدة بكورونا

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 9 وفيات و270 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1270 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم، بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.2%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.