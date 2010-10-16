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خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 270 إصابة جديدة بكورونا

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 9 وفيات و270 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1270 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم، بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.2%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 270 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 9 وفيات و270 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1270 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم، بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.2%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
05:15 PM

خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 270 إصابة جديدة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 9 وفيات و270 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1270 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم، بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.2%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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