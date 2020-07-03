النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 4193 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 201801

المرور: عدم وجود تأمين للمركبة يعد مخالفة مرورية

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن عدم تأمين المركبة يعد مخالفة مرورية.

جاء ذلك في رد على أحد متابعي المرور في "تويتر"؛ حيث أكد المرور أنه، وفقًا لجدول المخالفات رقم (١) الوارد في نظام المرور الفقرة رقم (٣)؛ فإن عدم وجود تأمين للمركبة يُعد مخالفة مرورية.

يشار إلى أن مخالفة عدم وجود تأمين لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالًا.

الإدارة العامة للمرور

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المرور: عدم وجود تأمين للمركبة يعد مخالفة مرورية
سبق

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن عدم تأمين المركبة يعد مخالفة مرورية.

جاء ذلك في رد على أحد متابعي المرور في "تويتر"؛ حيث أكد المرور أنه، وفقًا لجدول المخالفات رقم (١) الوارد في نظام المرور الفقرة رقم (٣)؛ فإن عدم وجود تأمين للمركبة يُعد مخالفة مرورية.

يشار إلى أن مخالفة عدم وجود تأمين لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالًا.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
05:22 PM

المرور: عدم وجود تأمين للمركبة يعد مخالفة مرورية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
7,121

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن عدم تأمين المركبة يعد مخالفة مرورية.

جاء ذلك في رد على أحد متابعي المرور في "تويتر"؛ حيث أكد المرور أنه، وفقًا لجدول المخالفات رقم (١) الوارد في نظام المرور الفقرة رقم (٣)؛ فإن عدم وجود تأمين للمركبة يُعد مخالفة مرورية.

يشار إلى أن مخالفة عدم وجود تأمين لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالًا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,551
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,692
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,487
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,764

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني
قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة