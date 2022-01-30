الطائف.. شاهد كيف تسببت المياه في تهالك الأسفلت وتكون الحفريات

الأهالي طالبوا بمعالجة مصدر تسرب المياه وإعادة السفلتة ليست حلاً

طالت معاناة الساكنين بجوار كوبري الحلقة باتجاه الطائف من وجود حفريات تتوسط مدخل الحي تسببت لهم بالكثير من الأضرار لمركباتهم، بالإضافة إلى استمرار المياه فيها حتى باتت مصدر قلق وإزعاج.



"سبق" وقفت على الموقع وشاهدت حالة الأسفلت بالجيدة وتتبعت الأسباب؛ فيما التقت عددًا من الساكنين المتضررين الذين أبدوا تذمرهم من عدم معالجة المشكلة الأساسية والتي تتمثل في تسرب المياه من جهة أحد المنازل بالحي.



وقال الساكنون: إن تسرب هذه المياه تسبب في تهالك الأسفلت وباتت الحفريات مصيدة تتربص بمركبات الأهالي والزوار، مطالبين الجهة المختصة بمعالجة مصدر المياه لتتوقف، مؤكدين أن إعادة السفلتة في الوقت الحالي ليست حلاً.