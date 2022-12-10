بعد تغريدتها عن "ترامب وهلا بالخميس".. علا فارس تغيب عن "mbc في أسبوع"

كلماتها عن القرار دفَع إدارة القناة إلى إيقافها ثم بررت لاحقاً برسالة لـ"مفتعلي المشاكل"

غابت المذيعة علا فارس، اليوم، عن شاشة برنامجها الأسبوعي "mbc في أسبوع" على غير عادتها؛ فهي تطل كل جمعة وسبت، تناقش مع زميلها علي الغفيلي جملةً من المواضيع الاجتماعية والخدمية؛ وذلك عقب إيقاف إدراة القناة لها، أمس، بعد تغريدة كتبتها على حسابها في "تويتر" قالت فيها: "ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثاً؛ فبعد زيارته لنا تأكد أن العرب سيدينون الاعتراف الليلة ويغنون غداً (هلا بالخميس)".

وبررت لاحقاً: "‏إللي بيحاولوا يفتعلوا مشكلة بتحوير كلامي أنصحهم يغردوا ضد قرار ترامب الموجع لقلبي وقلوبكم وباقي المسلمين، ويا ليت تحت هاشتاق #بيان_السعوديه_نصره_للقدس لأن البيان مشرّف ومؤكد سيتبعه مواقف، بدل ما يهاجموا إنسانة غاضبة مثلهم على القدس تحب السعودية وأهلها.. بلا مزايدات".

يشار إلى أن "سبق" حاولت، أمس الخميس، الاتصال على هاتف المذيعة علا فارس؛ لكن دون جدوى.