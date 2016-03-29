الأخضر يرفع استعداده للقاء فلسطين .. و"رينارد" يواجه الإعلام

التدريب مفتوح أمام وسائل الإعلام لـ 15 دقيقة

عاود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمس الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي الذي يُقام حاليًا في العاصمة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام (FIFA) في شهر مارس الجاري.

وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب مرسول بارك"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ قبل أن يجري مناورة تكتيكية على كامل الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.

يواصل المنتخب السعودي تدريباته اليوم الاثنين عند الساعة 45 : 5 مساءً على "ملعب مرسول بارك" في حصة تدريبية ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

من جهة أخرى، يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول "إيرڤي رينارد" اليوم الاثنين مؤتمرًا صحفيًا عبر الاتصال المرئي للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب فلسطين.



