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بايرن ميونيخ بطلاً لكأس السوبر الألماني ..على حساب دورتموند

توج فريق بايرن ميونيخ بلقب كأس السوبر الألماني لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه بعد فوزه يوم الثلاثاء على مضيفه بوروسيا دورتموند 3 - 1 على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

تقدم بايرن ميونيخ بهدف القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بـ 4 دقائق، وبعد مضي أربع دقائق من بداية الشوط الثاني أضاف توماس مولر الهدف الثاني ثم رد قائد دورتموند ماركو ريوس بهدف في الدقيقة 64، ليعود ليفاندوفسكي ويسجل الهدف الثاني له والثالث للنادي البافاري في الدقيقة 74.


واستهل بطل ألمانيا الموسم الجديد 2021-2022 بأول بطولة تحت قيادة مدربه الشاب الجديد ناغلسمان.

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بايرن ميونيخ بطلاً لكأس السوبر الألماني ..على حساب دورتموند
سبق

توج فريق بايرن ميونيخ بلقب كأس السوبر الألماني لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه بعد فوزه يوم الثلاثاء على مضيفه بوروسيا دورتموند 3 - 1 على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

تقدم بايرن ميونيخ بهدف القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بـ 4 دقائق، وبعد مضي أربع دقائق من بداية الشوط الثاني أضاف توماس مولر الهدف الثاني ثم رد قائد دورتموند ماركو ريوس بهدف في الدقيقة 64، ليعود ليفاندوفسكي ويسجل الهدف الثاني له والثالث للنادي البافاري في الدقيقة 74.


واستهل بطل ألمانيا الموسم الجديد 2021-2022 بأول بطولة تحت قيادة مدربه الشاب الجديد ناغلسمان.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
12:15 AM

بايرن ميونيخ بطلاً لكأس السوبر الألماني ..على حساب دورتموند

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج فريق بايرن ميونيخ بلقب كأس السوبر الألماني لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه بعد فوزه يوم الثلاثاء على مضيفه بوروسيا دورتموند 3 - 1 على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

تقدم بايرن ميونيخ بهدف القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بـ 4 دقائق، وبعد مضي أربع دقائق من بداية الشوط الثاني أضاف توماس مولر الهدف الثاني ثم رد قائد دورتموند ماركو ريوس بهدف في الدقيقة 64، ليعود ليفاندوفسكي ويسجل الهدف الثاني له والثالث للنادي البافاري في الدقيقة 74.


واستهل بطل ألمانيا الموسم الجديد 2021-2022 بأول بطولة تحت قيادة مدربه الشاب الجديد ناغلسمان.

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