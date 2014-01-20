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على 75 ألف م2.. استعادة 9 مواقع من لصوص الأراضي الحكومية بعسير

أحواش من البلوك وغرفة عشوائية.. و"الحميدي": رقابة لضمان عدم التكرار

استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 57 ألف م2، من أراضي الدولة، شملت 9 مواقع تم الاستيلاء عليها بشكل غير نظامي في نطاق المنطقة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن كل تلك الأعمال جاءت تنفيذاً للإجراءات واللوائح النظامية من الوزارة، وكانت الإحداثات عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وكذلك غرفة عشوائية، وغيرها.

وأشار إلى أن هذه الأعمال ستشمل الرقابة على الأراضي لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، واستكمالاً للأعمال التي تمت؛ فإنه سيتم الرفع المساحي للمواقع التي أزيلت التعديات منها؛ وذلك لضمان عدم تعرضها للتعديات مستقبلاً، والتي تأتي ضمن حملة إزالة التعديات من على الأراضي الحكومية.

وحذّر "الحميدي" من خطورة التعدي على الأراضي الحكومية؛ لما في ذلك من عرقلة لحركة التنمية في عسير، وإخلال بالتخطيط العمراني بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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على 75 ألف م2.. استعادة 9 مواقع من لصوص الأراضي الحكومية بعسير
سبق

استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 57 ألف م2، من أراضي الدولة، شملت 9 مواقع تم الاستيلاء عليها بشكل غير نظامي في نطاق المنطقة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن كل تلك الأعمال جاءت تنفيذاً للإجراءات واللوائح النظامية من الوزارة، وكانت الإحداثات عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وكذلك غرفة عشوائية، وغيرها.

وأشار إلى أن هذه الأعمال ستشمل الرقابة على الأراضي لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، واستكمالاً للأعمال التي تمت؛ فإنه سيتم الرفع المساحي للمواقع التي أزيلت التعديات منها؛ وذلك لضمان عدم تعرضها للتعديات مستقبلاً، والتي تأتي ضمن حملة إزالة التعديات من على الأراضي الحكومية.

وحذّر "الحميدي" من خطورة التعدي على الأراضي الحكومية؛ لما في ذلك من عرقلة لحركة التنمية في عسير، وإخلال بالتخطيط العمراني بها.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
01:34 PM

على 75 ألف م2.. استعادة 9 مواقع من لصوص الأراضي الحكومية بعسير

أحواش من البلوك وغرفة عشوائية.. و"الحميدي": رقابة لضمان عدم التكرار

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رائد القرفي - أبها
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استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 57 ألف م2، من أراضي الدولة، شملت 9 مواقع تم الاستيلاء عليها بشكل غير نظامي في نطاق المنطقة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن كل تلك الأعمال جاءت تنفيذاً للإجراءات واللوائح النظامية من الوزارة، وكانت الإحداثات عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وكذلك غرفة عشوائية، وغيرها.

وأشار إلى أن هذه الأعمال ستشمل الرقابة على الأراضي لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، واستكمالاً للأعمال التي تمت؛ فإنه سيتم الرفع المساحي للمواقع التي أزيلت التعديات منها؛ وذلك لضمان عدم تعرضها للتعديات مستقبلاً، والتي تأتي ضمن حملة إزالة التعديات من على الأراضي الحكومية.

وحذّر "الحميدي" من خطورة التعدي على الأراضي الحكومية؛ لما في ذلك من عرقلة لحركة التنمية في عسير، وإخلال بالتخطيط العمراني بها.

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