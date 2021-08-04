النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تركيا.. إخلاء محطة طاقة حرارية لحمايتها من الحريق المشتعل بجوارها

واصلت حرائق الغابات اشتعالها لليوم السابع متسببة في مقتل 8 أشخاص

تم إخلاء محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الحرارية في جنوب تركيا، الأربعاء، بعدما بات الحريق المشتعل في جوارها منذ نحو أسبوع يهددها، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، شوهد رجال إطفاء وعناصر من الشرطة وسكان يفرون من الموقع فيما بلغت النيران محيط المحطة القريبة من مدينة ميلاس، حسب فرانس برس.

ويخشى دعاة حماية البيئة من وصول النيران لوحدة تخزين الفحم بالمنشأة، وما قد ينتج عن ذلك من تلوث للهواء.

وواصلت حرائق الغابات في تركيا اشتعالها لليوم السابع، متسببة في مقتل 8 أشخاص على الأقل ونفوق عددٍ لا يحصى من الحيوانات.

وتكافح فرق الإطفاء 16 حريقًا تستعر في الغابات في أنحاء تركيا، بينما تؤجج درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة والرياح القوية ألسنة اللهب.

وقال وزير الزراعة وشؤون الغابات بكر باكدميرلي إن فرق الإطفاء تمكنت على مدى الأيام الثمانية الماضية من إخماد 167 حريقًا. وقال مساء أمس الثلاثاء إن هناك 11 حريقًا باقيًا لكن المزيد من الحرائق اندلعت منذ ذلك الحين.

ونقلت طائرات فرق إطفاء من إسبانيا وكرواتيا لتنضم لفرق من روسيا وإيران وأوكرانيا وأذربيجان هذا الأسبوع لمكافحة الحرائق بعد أن طلبت تركيا دعمًا أوروبيًا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
تركيا.. إخلاء محطة طاقة حرارية لحمايتها من الحريق المشتعل بجوارها
سبق

تم إخلاء محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الحرارية في جنوب تركيا، الأربعاء، بعدما بات الحريق المشتعل في جوارها منذ نحو أسبوع يهددها، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، شوهد رجال إطفاء وعناصر من الشرطة وسكان يفرون من الموقع فيما بلغت النيران محيط المحطة القريبة من مدينة ميلاس، حسب فرانس برس.

ويخشى دعاة حماية البيئة من وصول النيران لوحدة تخزين الفحم بالمنشأة، وما قد ينتج عن ذلك من تلوث للهواء.

وواصلت حرائق الغابات في تركيا اشتعالها لليوم السابع، متسببة في مقتل 8 أشخاص على الأقل ونفوق عددٍ لا يحصى من الحيوانات.

وتكافح فرق الإطفاء 16 حريقًا تستعر في الغابات في أنحاء تركيا، بينما تؤجج درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة والرياح القوية ألسنة اللهب.

وقال وزير الزراعة وشؤون الغابات بكر باكدميرلي إن فرق الإطفاء تمكنت على مدى الأيام الثمانية الماضية من إخماد 167 حريقًا. وقال مساء أمس الثلاثاء إن هناك 11 حريقًا باقيًا لكن المزيد من الحرائق اندلعت منذ ذلك الحين.

ونقلت طائرات فرق إطفاء من إسبانيا وكرواتيا لتنضم لفرق من روسيا وإيران وأوكرانيا وأذربيجان هذا الأسبوع لمكافحة الحرائق بعد أن طلبت تركيا دعمًا أوروبيًا.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
11:16 PM

تركيا.. إخلاء محطة طاقة حرارية لحمايتها من الحريق المشتعل بجوارها

واصلت حرائق الغابات اشتعالها لليوم السابع متسببة في مقتل 8 أشخاص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,339

تم إخلاء محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الحرارية في جنوب تركيا، الأربعاء، بعدما بات الحريق المشتعل في جوارها منذ نحو أسبوع يهددها، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، شوهد رجال إطفاء وعناصر من الشرطة وسكان يفرون من الموقع فيما بلغت النيران محيط المحطة القريبة من مدينة ميلاس، حسب فرانس برس.

ويخشى دعاة حماية البيئة من وصول النيران لوحدة تخزين الفحم بالمنشأة، وما قد ينتج عن ذلك من تلوث للهواء.

وواصلت حرائق الغابات في تركيا اشتعالها لليوم السابع، متسببة في مقتل 8 أشخاص على الأقل ونفوق عددٍ لا يحصى من الحيوانات.

وتكافح فرق الإطفاء 16 حريقًا تستعر في الغابات في أنحاء تركيا، بينما تؤجج درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة والرياح القوية ألسنة اللهب.

وقال وزير الزراعة وشؤون الغابات بكر باكدميرلي إن فرق الإطفاء تمكنت على مدى الأيام الثمانية الماضية من إخماد 167 حريقًا. وقال مساء أمس الثلاثاء إن هناك 11 حريقًا باقيًا لكن المزيد من الحرائق اندلعت منذ ذلك الحين.

ونقلت طائرات فرق إطفاء من إسبانيا وكرواتيا لتنضم لفرق من روسيا وإيران وأوكرانيا وأذربيجان هذا الأسبوع لمكافحة الحرائق بعد أن طلبت تركيا دعمًا أوروبيًا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,416
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,255
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,558
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,154

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة