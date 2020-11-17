النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عقب فوضى سياسية واتهام رئيسها بالفساد.. هذه الدولة تختار ثالث رئيس لها في أسبوع

الزعيم الأخير: سنبذل جهدنا لاستعادة الأمل للشعب.. وسنظهر لهم أنه بإمكانهم الثقة بنا

اختار برلمان بيرو، مساء أمس الإثنين، زعيماً جديداً هو فرانسيسكو ساجاستي؛ الذي أصبح ثالث رئيس للبلاد خلال أسبوع.

وسيقود ساجاستي (76 عاماً) البلاد كرئيس مؤقت إلى حين إجراء الانتخابات المقررة العام المقبل.

وانزلقت البلاد إلى فوضى سياسية الأسبوع الماضي عندما تم عزل الرئيس مارتن فيزكارا؛ بتهمة الفساد وحل محله الرئيس المؤقت مانويل ميرينو؛ واستقال ميرينو يوم الأحد، بعد خمسة أيام فقط من تعيينه، في أعقاب احتجاجات عنيفة ضد الإطاحة بسلفه، وقُتل شخصان خلال تلك الاحتجاجات.

ووفق "الألمانية " أثار تعيين ميرينو، الثلاثاء الماضي، خمسة أيام من الاحتجاجات، واستقال بعدها، قائلاً إن لا شيء يبرر موت مواطني بيرو في احتجاجات مشروعة.


وقال ساجاستي؛ الذي سيجري تنصيبه رئيساً اليوم الثلاثاء: "ستبذل القيادة البرلمانية ككل قصارى جهدها لاستعادة الأمل للمواطنين، لنظهر لهم أنه بإمكانهم الثقة بنا، ونظهر لهم أننا مسؤولون وبإمكاننا العمل معاً".

برلمان بيرو الانتخابات

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
عقب فوضى سياسية واتهام رئيسها بالفساد.. هذه الدولة تختار ثالث رئيس لها في أسبوع
سبق

اختار برلمان بيرو، مساء أمس الإثنين، زعيماً جديداً هو فرانسيسكو ساجاستي؛ الذي أصبح ثالث رئيس للبلاد خلال أسبوع.

وسيقود ساجاستي (76 عاماً) البلاد كرئيس مؤقت إلى حين إجراء الانتخابات المقررة العام المقبل.

وانزلقت البلاد إلى فوضى سياسية الأسبوع الماضي عندما تم عزل الرئيس مارتن فيزكارا؛ بتهمة الفساد وحل محله الرئيس المؤقت مانويل ميرينو؛ واستقال ميرينو يوم الأحد، بعد خمسة أيام فقط من تعيينه، في أعقاب احتجاجات عنيفة ضد الإطاحة بسلفه، وقُتل شخصان خلال تلك الاحتجاجات.

ووفق "الألمانية " أثار تعيين ميرينو، الثلاثاء الماضي، خمسة أيام من الاحتجاجات، واستقال بعدها، قائلاً إن لا شيء يبرر موت مواطني بيرو في احتجاجات مشروعة.


وقال ساجاستي؛ الذي سيجري تنصيبه رئيساً اليوم الثلاثاء: "ستبذل القيادة البرلمانية ككل قصارى جهدها لاستعادة الأمل للمواطنين، لنظهر لهم أنه بإمكانهم الثقة بنا، ونظهر لهم أننا مسؤولون وبإمكاننا العمل معاً".

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
01:52 PM

عقب فوضى سياسية واتهام رئيسها بالفساد.. هذه الدولة تختار ثالث رئيس لها في أسبوع

الزعيم الأخير: سنبذل جهدنا لاستعادة الأمل للشعب.. وسنظهر لهم أنه بإمكانهم الثقة بنا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,187

اختار برلمان بيرو، مساء أمس الإثنين، زعيماً جديداً هو فرانسيسكو ساجاستي؛ الذي أصبح ثالث رئيس للبلاد خلال أسبوع.

وسيقود ساجاستي (76 عاماً) البلاد كرئيس مؤقت إلى حين إجراء الانتخابات المقررة العام المقبل.

وانزلقت البلاد إلى فوضى سياسية الأسبوع الماضي عندما تم عزل الرئيس مارتن فيزكارا؛ بتهمة الفساد وحل محله الرئيس المؤقت مانويل ميرينو؛ واستقال ميرينو يوم الأحد، بعد خمسة أيام فقط من تعيينه، في أعقاب احتجاجات عنيفة ضد الإطاحة بسلفه، وقُتل شخصان خلال تلك الاحتجاجات.

ووفق "الألمانية " أثار تعيين ميرينو، الثلاثاء الماضي، خمسة أيام من الاحتجاجات، واستقال بعدها، قائلاً إن لا شيء يبرر موت مواطني بيرو في احتجاجات مشروعة.


وقال ساجاستي؛ الذي سيجري تنصيبه رئيساً اليوم الثلاثاء: "ستبذل القيادة البرلمانية ككل قصارى جهدها لاستعادة الأمل للمواطنين، لنظهر لهم أنه بإمكانهم الثقة بنا، ونظهر لهم أننا مسؤولون وبإمكاننا العمل معاً".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,883
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,093
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,460
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,346

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة