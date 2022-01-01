أمير تبوك يتابع تغيّر الحالة الجوية وتساقط الثلوج بالمنطقة

دعا إلى الاستمتاع بهذه الأجواء وأخذ الحيطة والحذر

تابع أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، الحالةَ المطرية وما شهدته بعض المواقع من تساقط للثلوج في المنطقة.

صرّح بذلك المتحدث الرسمي للإمارة، علي القحطاني.

واطلع رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، على التقارير الواردة من الجهات المعنية، ووجّه باتخاذ كل التدابير والإجراءات التي تُحقق السلامة وفق الخطط المعتمدة في مثل هذه الحالات، مع ضرورة تكثيف الجهود، بما يضمن السلامة للجميع، بإذن الله.

وتمنى للجميع الاستمتاع بهذه الأجواء، وأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن الخطر.