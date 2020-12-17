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بعد مخالطته لـ"ماكرون".. رئيس الوزراء الفرنسي يدخل في عزل صحي

ألغى كلمته أمام مجلس الشيوخ عقب تأكد إصابة رئيس الجمهورية

قرّر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم الخميس، الدخول في عزل صحي؛ عقب مخالطته للرئيس إيمانويل ماكرون الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت قناة "بي إف إم" الفرنسية أن كاستيكس "ألغى كلمته أمام مجلس الشيوخ ودخل في عزل صحي بعد مخالطته للرئيس ماكرون". وقال رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إن "كاستيكس سيعزل نفسه".

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس وفق سبوتنيك عربي، أن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بمرض كوفيد-19.

وقال مكتب ماكرون في بيان إنه "جرى تشخيص إصابة رئيس الجمهورية بكوفيد-19 اليوم... هذا التشخيص جاء بعد إجراء فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) عقب ظهور أول أعراض".

وأضافت الرئاسة أن ماكرون سيخضع للعزل خلال الأيام السبعة المقبلة.

وتجاوز إجمالي الإصابات بمرض كوفيد-19 في فرنسا 2.4 مليون، فيما توفي أكثر من 59 ألف جراء الإصابة بالمرض.

يُذكر أن العديد من الدول تتسابق الآن للحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي أصاب أكثر من 74 مليون شخص حول العالم، وأسفر عن وفاة نحو مليون و600 ألف شخص.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد مخالطته لـ"ماكرون".. رئيس الوزراء الفرنسي يدخل في عزل صحي
سبق

قرّر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم الخميس، الدخول في عزل صحي؛ عقب مخالطته للرئيس إيمانويل ماكرون الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت قناة "بي إف إم" الفرنسية أن كاستيكس "ألغى كلمته أمام مجلس الشيوخ ودخل في عزل صحي بعد مخالطته للرئيس ماكرون". وقال رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إن "كاستيكس سيعزل نفسه".

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس وفق سبوتنيك عربي، أن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بمرض كوفيد-19.

وقال مكتب ماكرون في بيان إنه "جرى تشخيص إصابة رئيس الجمهورية بكوفيد-19 اليوم... هذا التشخيص جاء بعد إجراء فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) عقب ظهور أول أعراض".

وأضافت الرئاسة أن ماكرون سيخضع للعزل خلال الأيام السبعة المقبلة.

وتجاوز إجمالي الإصابات بمرض كوفيد-19 في فرنسا 2.4 مليون، فيما توفي أكثر من 59 ألف جراء الإصابة بالمرض.

يُذكر أن العديد من الدول تتسابق الآن للحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي أصاب أكثر من 74 مليون شخص حول العالم، وأسفر عن وفاة نحو مليون و600 ألف شخص.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
02:29 PM

بعد مخالطته لـ"ماكرون".. رئيس الوزراء الفرنسي يدخل في عزل صحي

ألغى كلمته أمام مجلس الشيوخ عقب تأكد إصابة رئيس الجمهورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرّر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم الخميس، الدخول في عزل صحي؛ عقب مخالطته للرئيس إيمانويل ماكرون الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت قناة "بي إف إم" الفرنسية أن كاستيكس "ألغى كلمته أمام مجلس الشيوخ ودخل في عزل صحي بعد مخالطته للرئيس ماكرون". وقال رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إن "كاستيكس سيعزل نفسه".

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس وفق سبوتنيك عربي، أن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بمرض كوفيد-19.

وقال مكتب ماكرون في بيان إنه "جرى تشخيص إصابة رئيس الجمهورية بكوفيد-19 اليوم... هذا التشخيص جاء بعد إجراء فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) عقب ظهور أول أعراض".

وأضافت الرئاسة أن ماكرون سيخضع للعزل خلال الأيام السبعة المقبلة.

وتجاوز إجمالي الإصابات بمرض كوفيد-19 في فرنسا 2.4 مليون، فيما توفي أكثر من 59 ألف جراء الإصابة بالمرض.

يُذكر أن العديد من الدول تتسابق الآن للحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي أصاب أكثر من 74 مليون شخص حول العالم، وأسفر عن وفاة نحو مليون و600 ألف شخص.

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