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"المرور": 60 يوماً مهلة تجديد رخصة السير دون غرامة

التفويض يحمي مالك المركبة من مخالفات القائد الآخر

شددت الإدارة العامة للمرور على ضرورة تنفيذ تفويض من مالك المركبة في حال منحها سائق آخر، موضحة أن هذا الإجراء يحمي المالك من المخالفات.

وأشارت إلى أن المهلة المتاحة لتجديد رخصة السير دون غرامة هي 60 يوماً.

جاء ذلك في معرض ردّ حساب "المرور" على مغردة كتبت الاستفسار التالي: هناك سيارة باسمي ولست أنا المستخدمة لها، إنما شخص آخر، والآن متضررة من المخالفات الموجودة على هويتي.. والسؤال: هل يمكنني تحويل المخالفات على هوية المستخدم؛ لكونه هو المستخدم الفعلي للسيارة؟

‏وأجاب "المرور" بالقول: التفويض يحميك من تسجيل المخالفات وغيرها. كما أجاب الحساب نفسه عن استفسار مغرد آخر حول غرامة انتهاء رخصة السير.

وأضاف أن غرامة التطويف تحسب بعد مرور 60 يوماً من تاريخ الانتهاء.

المرور رخصة السير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المرور": 60 يوماً مهلة تجديد رخصة السير دون غرامة
سبق

شددت الإدارة العامة للمرور على ضرورة تنفيذ تفويض من مالك المركبة في حال منحها سائق آخر، موضحة أن هذا الإجراء يحمي المالك من المخالفات.

وأشارت إلى أن المهلة المتاحة لتجديد رخصة السير دون غرامة هي 60 يوماً.

جاء ذلك في معرض ردّ حساب "المرور" على مغردة كتبت الاستفسار التالي: هناك سيارة باسمي ولست أنا المستخدمة لها، إنما شخص آخر، والآن متضررة من المخالفات الموجودة على هويتي.. والسؤال: هل يمكنني تحويل المخالفات على هوية المستخدم؛ لكونه هو المستخدم الفعلي للسيارة؟

‏وأجاب "المرور" بالقول: التفويض يحميك من تسجيل المخالفات وغيرها. كما أجاب الحساب نفسه عن استفسار مغرد آخر حول غرامة انتهاء رخصة السير.

وأضاف أن غرامة التطويف تحسب بعد مرور 60 يوماً من تاريخ الانتهاء.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
06:19 PM

"المرور": 60 يوماً مهلة تجديد رخصة السير دون غرامة

التفويض يحمي مالك المركبة من مخالفات القائد الآخر

A A A
عيسى الحربي - الرياض
4
5,433

شددت الإدارة العامة للمرور على ضرورة تنفيذ تفويض من مالك المركبة في حال منحها سائق آخر، موضحة أن هذا الإجراء يحمي المالك من المخالفات.

وأشارت إلى أن المهلة المتاحة لتجديد رخصة السير دون غرامة هي 60 يوماً.

جاء ذلك في معرض ردّ حساب "المرور" على مغردة كتبت الاستفسار التالي: هناك سيارة باسمي ولست أنا المستخدمة لها، إنما شخص آخر، والآن متضررة من المخالفات الموجودة على هويتي.. والسؤال: هل يمكنني تحويل المخالفات على هوية المستخدم؛ لكونه هو المستخدم الفعلي للسيارة؟

‏وأجاب "المرور" بالقول: التفويض يحميك من تسجيل المخالفات وغيرها. كما أجاب الحساب نفسه عن استفسار مغرد آخر حول غرامة انتهاء رخصة السير.

وأضاف أن غرامة التطويف تحسب بعد مرور 60 يوماً من تاريخ الانتهاء.

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