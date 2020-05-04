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أتلتيكو مدريد يجري فحوص كورونا للاعبيه قبل استئناف التدريبات

ذكرت تقارير إخبارية اليوم أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم سيخضع لاعبيه لفحوص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يوم الأربعاء المقبل، على أن يستأنف التدريبات بمجرد ظهور النتائج.

وسيجري أتلتيكو مدريد الفحص لجميع لاعبي الفريق الأول قبل أن يحصل على الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات ابتداءً من يوم الجمعة.

وأعلنت الحكومة الإسبانية قبل أيام بدء تخفيف قيود الإغلاق العام المفروضة لتفادي انتشار العدوى، على أن تبدأ إجراءات الفتح ابتداءً من الغد.


وستخضع جميع أندية الدوري الإسباني للتفتيش على منشآت التدريب من جانب السلطات الصحية خلال الأيام المقبلة، إلى جانب إجراء الفحص للاعبين، قبل السماح ببدء التدريبات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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أتلتيكو مدريد يجري فحوص كورونا للاعبيه قبل استئناف التدريبات
سبق

ذكرت تقارير إخبارية اليوم أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم سيخضع لاعبيه لفحوص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يوم الأربعاء المقبل، على أن يستأنف التدريبات بمجرد ظهور النتائج.

وسيجري أتلتيكو مدريد الفحص لجميع لاعبي الفريق الأول قبل أن يحصل على الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات ابتداءً من يوم الجمعة.

وأعلنت الحكومة الإسبانية قبل أيام بدء تخفيف قيود الإغلاق العام المفروضة لتفادي انتشار العدوى، على أن تبدأ إجراءات الفتح ابتداءً من الغد.


وستخضع جميع أندية الدوري الإسباني للتفتيش على منشآت التدريب من جانب السلطات الصحية خلال الأيام المقبلة، إلى جانب إجراء الفحص للاعبين، قبل السماح ببدء التدريبات.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
12:34 AM

أتلتيكو مدريد يجري فحوص كورونا للاعبيه قبل استئناف التدريبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت تقارير إخبارية اليوم أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم سيخضع لاعبيه لفحوص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يوم الأربعاء المقبل، على أن يستأنف التدريبات بمجرد ظهور النتائج.

وسيجري أتلتيكو مدريد الفحص لجميع لاعبي الفريق الأول قبل أن يحصل على الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات ابتداءً من يوم الجمعة.

وأعلنت الحكومة الإسبانية قبل أيام بدء تخفيف قيود الإغلاق العام المفروضة لتفادي انتشار العدوى، على أن تبدأ إجراءات الفتح ابتداءً من الغد.


وستخضع جميع أندية الدوري الإسباني للتفتيش على منشآت التدريب من جانب السلطات الصحية خلال الأيام المقبلة، إلى جانب إجراء الفحص للاعبين، قبل السماح ببدء التدريبات.

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