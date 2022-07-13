"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل
تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ7 مساء
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
حائل
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-07-13
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
12:47 PM
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل
تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ7 مساء
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.