النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم القنفذة" تستعدّ للعام الدراسي بتأهيل 129 مدرسة للبنين والبنات

"الزاحمي": الوزارة اتخذت كافة التجهيزات لتوفير بيئة تعليمية حيوية

استعدّت إدارة تعليم القنفذة لانطلاقة العام الدراسي الجديد بتنفيذ "15" عملية من عمليات التأهل للمدارس شملت 129 مدرسة للبنين والبنات، بمبلغ يتجاوز 14 مليونًا وثلاثمائة ألف ريال، إلى جانب "6" عقود صيانة لجميع المدارس لمدة ثلاث سنوات تتجاوز قيمتها 14 مليونًا وخمسمائة ألف ريال، وكذلك "6" عقود صيانة مكيفات لمدة ثلاث سنوات تتجاوز قيمتها 8 ملايين ريال.

واعتمدت إدارة التعليم ميزانية تشغيلية للمدارس خلال فترة الأربعة الأشهر الأولى من العام الدراسي بأكثر من 5 ملايين ريال حتى يتم استكمال إجراءات العقد الجديد لنظافة المباني المدرسية، كما يستقبل العام الدراسي الجديد باستلام أربعة مشاريع جديدة للطلاب والطالبات لمدارس "القادسية، العتمة، المعقص، ثريبان" بقيمة تقترب من 26 مليون ريال.

وقال مدير التعليم بالقنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي لـ"سبق": إن على جميع اللجان والأقسام المختصة بتعليم القنفذة أن تقوم بأقصى جهد لضمان بداية جادة تكفل نجاح العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى أن وزارة التعليم رسمت ذلك لتتوالى النجاحات التي تحققت سابقًا والتي خطط لها هذا العام.

وأكد أن الوزارة اتخذت كافة التجهيزات لتوفير بيئة تعليمية حيوية وفعالة تضمن بداية وانطلاقة جدّيّة ومثلى للعام الدراسي الجديد، وتهيئة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والكوادر التعليمية العاملة في الميدان التربوي، وذلك عبر تضافر مختلف الجهود المبذولة وتوحيد طاقاتهم للوصول إلى الأهداف والنواتج التربوية المأمولة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم القنفذة" تستعدّ للعام الدراسي بتأهيل 129 مدرسة للبنين والبنات
سبق

استعدّت إدارة تعليم القنفذة لانطلاقة العام الدراسي الجديد بتنفيذ "15" عملية من عمليات التأهل للمدارس شملت 129 مدرسة للبنين والبنات، بمبلغ يتجاوز 14 مليونًا وثلاثمائة ألف ريال، إلى جانب "6" عقود صيانة لجميع المدارس لمدة ثلاث سنوات تتجاوز قيمتها 14 مليونًا وخمسمائة ألف ريال، وكذلك "6" عقود صيانة مكيفات لمدة ثلاث سنوات تتجاوز قيمتها 8 ملايين ريال.

واعتمدت إدارة التعليم ميزانية تشغيلية للمدارس خلال فترة الأربعة الأشهر الأولى من العام الدراسي بأكثر من 5 ملايين ريال حتى يتم استكمال إجراءات العقد الجديد لنظافة المباني المدرسية، كما يستقبل العام الدراسي الجديد باستلام أربعة مشاريع جديدة للطلاب والطالبات لمدارس "القادسية، العتمة، المعقص، ثريبان" بقيمة تقترب من 26 مليون ريال.

وقال مدير التعليم بالقنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي لـ"سبق": إن على جميع اللجان والأقسام المختصة بتعليم القنفذة أن تقوم بأقصى جهد لضمان بداية جادة تكفل نجاح العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى أن وزارة التعليم رسمت ذلك لتتوالى النجاحات التي تحققت سابقًا والتي خطط لها هذا العام.

وأكد أن الوزارة اتخذت كافة التجهيزات لتوفير بيئة تعليمية حيوية وفعالة تضمن بداية وانطلاقة جدّيّة ومثلى للعام الدراسي الجديد، وتهيئة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والكوادر التعليمية العاملة في الميدان التربوي، وذلك عبر تضافر مختلف الجهود المبذولة وتوحيد طاقاتهم للوصول إلى الأهداف والنواتج التربوية المأمولة.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
09:28 PM

"تعليم القنفذة" تستعدّ للعام الدراسي بتأهيل 129 مدرسة للبنين والبنات

"الزاحمي": الوزارة اتخذت كافة التجهيزات لتوفير بيئة تعليمية حيوية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
0
201

استعدّت إدارة تعليم القنفذة لانطلاقة العام الدراسي الجديد بتنفيذ "15" عملية من عمليات التأهل للمدارس شملت 129 مدرسة للبنين والبنات، بمبلغ يتجاوز 14 مليونًا وثلاثمائة ألف ريال، إلى جانب "6" عقود صيانة لجميع المدارس لمدة ثلاث سنوات تتجاوز قيمتها 14 مليونًا وخمسمائة ألف ريال، وكذلك "6" عقود صيانة مكيفات لمدة ثلاث سنوات تتجاوز قيمتها 8 ملايين ريال.

واعتمدت إدارة التعليم ميزانية تشغيلية للمدارس خلال فترة الأربعة الأشهر الأولى من العام الدراسي بأكثر من 5 ملايين ريال حتى يتم استكمال إجراءات العقد الجديد لنظافة المباني المدرسية، كما يستقبل العام الدراسي الجديد باستلام أربعة مشاريع جديدة للطلاب والطالبات لمدارس "القادسية، العتمة، المعقص، ثريبان" بقيمة تقترب من 26 مليون ريال.

وقال مدير التعليم بالقنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي لـ"سبق": إن على جميع اللجان والأقسام المختصة بتعليم القنفذة أن تقوم بأقصى جهد لضمان بداية جادة تكفل نجاح العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى أن وزارة التعليم رسمت ذلك لتتوالى النجاحات التي تحققت سابقًا والتي خطط لها هذا العام.

وأكد أن الوزارة اتخذت كافة التجهيزات لتوفير بيئة تعليمية حيوية وفعالة تضمن بداية وانطلاقة جدّيّة ومثلى للعام الدراسي الجديد، وتهيئة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والكوادر التعليمية العاملة في الميدان التربوي، وذلك عبر تضافر مختلف الجهود المبذولة وتوحيد طاقاتهم للوصول إلى الأهداف والنواتج التربوية المأمولة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,383
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,247
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,557
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,137

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة