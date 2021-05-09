"الصحة": تسجيل 942 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1064 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 9 مايو 2021، تسجيل 942 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 426384 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1064 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 409,740 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7072 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9572 والحالات الحرجة 1336 حالة.
"الصحة": تسجيل 942 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1064 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-05-09
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 9 مايو 2021، تسجيل 942 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 426384 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1064 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 409,740 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7072 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9572 والحالات الحرجة 1336 حالة.
09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
03:38 PM
"الصحة": تسجيل 942 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1064 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 9 مايو 2021، تسجيل 942 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 426384 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1064 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 409,740 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7072 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9572 والحالات الحرجة 1336 حالة.