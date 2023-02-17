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"أبطال آسيا".. التعاون السعودي يواجه الدحيل القطري في بريدة غدًا

ضِمن اللقاء الثاني في دور المجموعات على ملعب مدينة الملك عبدالله

يخوض فريق التعاون غدًا، لقاءه الثاني في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، حين يلاقي الدحيل القطري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند الساعة 6:35 مساء.

وكان التعاون قد كسب لقاءه في الجولة الأولى أمام الشارقة الإماراتي بهدف دون رد، ويسعى التعاون لخطف نقاط المباراة وتصدّر مجموعته.

ويدخل الفريق هذه المواجهة بأوضاع فنية مستقرة، بقيادة مدربه البرتغالي فيتور كامبيلوس، الذي يسعى لتخطي دور المجموعات لأول مرة، والمواصلة للأدوار المتقدمة من دوري أبطال آسيا.

وتشهد تشكيلة فريق التعاون، عودة نجم الفريق الكاميروني ليندر تاوامبا، الذي تَمَاثل مؤخرًا للشفاء، بعد أن غاب طوال الفترة الماضية.

فريق التعاون دوري أبطال آسيا الدحيل القطري

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"أبطال آسيا".. التعاون السعودي يواجه الدحيل القطري في بريدة غدًا
سبق

يخوض فريق التعاون غدًا، لقاءه الثاني في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، حين يلاقي الدحيل القطري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند الساعة 6:35 مساء.

وكان التعاون قد كسب لقاءه في الجولة الأولى أمام الشارقة الإماراتي بهدف دون رد، ويسعى التعاون لخطف نقاط المباراة وتصدّر مجموعته.

ويدخل الفريق هذه المواجهة بأوضاع فنية مستقرة، بقيادة مدربه البرتغالي فيتور كامبيلوس، الذي يسعى لتخطي دور المجموعات لأول مرة، والمواصلة للأدوار المتقدمة من دوري أبطال آسيا.

وتشهد تشكيلة فريق التعاون، عودة نجم الفريق الكاميروني ليندر تاوامبا، الذي تَمَاثل مؤخرًا للشفاء، بعد أن غاب طوال الفترة الماضية.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
10:16 AM

"أبطال آسيا".. التعاون السعودي يواجه الدحيل القطري في بريدة غدًا

ضِمن اللقاء الثاني في دور المجموعات على ملعب مدينة الملك عبدالله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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يخوض فريق التعاون غدًا، لقاءه الثاني في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، حين يلاقي الدحيل القطري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند الساعة 6:35 مساء.

وكان التعاون قد كسب لقاءه في الجولة الأولى أمام الشارقة الإماراتي بهدف دون رد، ويسعى التعاون لخطف نقاط المباراة وتصدّر مجموعته.

ويدخل الفريق هذه المواجهة بأوضاع فنية مستقرة، بقيادة مدربه البرتغالي فيتور كامبيلوس، الذي يسعى لتخطي دور المجموعات لأول مرة، والمواصلة للأدوار المتقدمة من دوري أبطال آسيا.

وتشهد تشكيلة فريق التعاون، عودة نجم الفريق الكاميروني ليندر تاوامبا، الذي تَمَاثل مؤخرًا للشفاء، بعد أن غاب طوال الفترة الماضية.

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