النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم الليث" تختتم أولمبياد النشاط الطلابي بتكريم ١٤٠ طالبًا فائزًا

اختتمت إدارة التعليم بمحافظة الليث - ممثلة في قسم النشاط الطلابي (بنين) - صباح اليوم فعاليات أولمبياد النشاط الطلابي للعام الدراسي ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ، بتشريف محافظ الليث بالإنابة ردة بن أحمد القارزي، ومدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، والمدير التنفيذي لمؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية المهندس ممدوح الحربي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية والتربوية وكبار المسؤولين والمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم، وذلك بمقر مجمع الأنشطة الطلابية. وتم خلال الحفل تكريم (١٤٠) طالبًا فائزًا، والمدارس الحاصلة على المراكز الأولى، كما تم تكريم المدارس المستضيفة لمرحلة القطاعات، والجهات الداعمة والراعية للمسابقة.

وبارك مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة لقادة ومعلمي وطلاب المدارس الفائزة كافة، مؤكدًا أهمية النشاط الطلابي بوصفه أحد البرامج الداعمة للمنهج الدراسي، والمؤثرة بشكل إيجابي في بناء الشخصية الإيجابية للطلاب، كما يقوم على صقل المواهب والقدرات، واستثمار طاقات الطلاب وخبراتهم وإبداعاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وبيَّن "الحازمي" أنه تم عرض المبادرة على قيادات الوزارة، وأشادوا بها وبفكرتها ومخرجاتها.. معربًا عن أمله بأن تصبح برنامجًا وزاريًّا، يُنفَّذ على مستوى المناطق والمحافظات التعليمية.

كما عبَّر عن بالغ شكره وتقديره لمؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، الراعي الرسمي للمسابقة؛ وذلك لدعمهم السخي الذي كان له بالغ الأثر في إنجاح فعاليات المسابقة.

وأثنى على جهود قادة المدارس والمعلمين والطلاب المشاركين، وشكر القائمين على المسابقة بقسم النشاط الطلابي ومكاتب التعليم والجهات المساندة على حسن التنظيم والتخطيط والتنفيذ لفعاليات المسابقة.

الجدير بالذكر أن مسابقة أولمبياد النشاط قد أقيمت لمدة ثلاثة أشهر على مستوى الصف والمدرسة، وثلاثة أسابيع على مستوى القطاعات التعليمية، وثلاثة أيام على مستوى إدارة التعليم، وشارك فيها أكثر من (١٦) ألف طالب، تنافسوا في (٤٢) مسابقة ثقافية وعلمية وثقافية وفنية وكشفية ورياضية، تتناسب مع ميول الطلبة واهتماماتهم، وتلبي رغباتهم، وتعمل على صقل قدراتهم ومواهبهم.

وجاءت نتائج المدارس الفائزة في المسابقة على النحو الآتي:

•المرحلة الابتدائية:

١-مدرسة السعودية الابتدائية.

٢-مدرسة الحسن بن علي الابتدائية.

٣-مدرسة سعيد بن العاص الابتدائية.

•المرحلة المتوسطة:

١-مدرسة الفيصل المتوسطة.

٢-مدرسة سعيد بن العاص المتوسطة.

٣-مدرسة الرازي المتوسطة.

•المرحلة الثانوية:

١-مدرسة الليث الثانوية.

٢-مدرسة الأمير نايف بحفار الثانوية.

٣-مدرسة أضم الثانوية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم الليث" تختتم أولمبياد النشاط الطلابي بتكريم ١٤٠ طالبًا فائزًا
سبق

اختتمت إدارة التعليم بمحافظة الليث - ممثلة في قسم النشاط الطلابي (بنين) - صباح اليوم فعاليات أولمبياد النشاط الطلابي للعام الدراسي ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ، بتشريف محافظ الليث بالإنابة ردة بن أحمد القارزي، ومدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، والمدير التنفيذي لمؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية المهندس ممدوح الحربي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية والتربوية وكبار المسؤولين والمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم، وذلك بمقر مجمع الأنشطة الطلابية. وتم خلال الحفل تكريم (١٤٠) طالبًا فائزًا، والمدارس الحاصلة على المراكز الأولى، كما تم تكريم المدارس المستضيفة لمرحلة القطاعات، والجهات الداعمة والراعية للمسابقة.

وبارك مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة لقادة ومعلمي وطلاب المدارس الفائزة كافة، مؤكدًا أهمية النشاط الطلابي بوصفه أحد البرامج الداعمة للمنهج الدراسي، والمؤثرة بشكل إيجابي في بناء الشخصية الإيجابية للطلاب، كما يقوم على صقل المواهب والقدرات، واستثمار طاقات الطلاب وخبراتهم وإبداعاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وبيَّن "الحازمي" أنه تم عرض المبادرة على قيادات الوزارة، وأشادوا بها وبفكرتها ومخرجاتها.. معربًا عن أمله بأن تصبح برنامجًا وزاريًّا، يُنفَّذ على مستوى المناطق والمحافظات التعليمية.

كما عبَّر عن بالغ شكره وتقديره لمؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، الراعي الرسمي للمسابقة؛ وذلك لدعمهم السخي الذي كان له بالغ الأثر في إنجاح فعاليات المسابقة.

وأثنى على جهود قادة المدارس والمعلمين والطلاب المشاركين، وشكر القائمين على المسابقة بقسم النشاط الطلابي ومكاتب التعليم والجهات المساندة على حسن التنظيم والتخطيط والتنفيذ لفعاليات المسابقة.

الجدير بالذكر أن مسابقة أولمبياد النشاط قد أقيمت لمدة ثلاثة أشهر على مستوى الصف والمدرسة، وثلاثة أسابيع على مستوى القطاعات التعليمية، وثلاثة أيام على مستوى إدارة التعليم، وشارك فيها أكثر من (١٦) ألف طالب، تنافسوا في (٤٢) مسابقة ثقافية وعلمية وثقافية وفنية وكشفية ورياضية، تتناسب مع ميول الطلبة واهتماماتهم، وتلبي رغباتهم، وتعمل على صقل قدراتهم ومواهبهم.

وجاءت نتائج المدارس الفائزة في المسابقة على النحو الآتي:

•المرحلة الابتدائية:

١-مدرسة السعودية الابتدائية.

٢-مدرسة الحسن بن علي الابتدائية.

٣-مدرسة سعيد بن العاص الابتدائية.

•المرحلة المتوسطة:

١-مدرسة الفيصل المتوسطة.

٢-مدرسة سعيد بن العاص المتوسطة.

٣-مدرسة الرازي المتوسطة.

•المرحلة الثانوية:

١-مدرسة الليث الثانوية.

٢-مدرسة الأمير نايف بحفار الثانوية.

٣-مدرسة أضم الثانوية.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
08:36 PM

"تعليم الليث" تختتم أولمبياد النشاط الطلابي بتكريم ١٤٠ طالبًا فائزًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
0
38

اختتمت إدارة التعليم بمحافظة الليث - ممثلة في قسم النشاط الطلابي (بنين) - صباح اليوم فعاليات أولمبياد النشاط الطلابي للعام الدراسي ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ، بتشريف محافظ الليث بالإنابة ردة بن أحمد القارزي، ومدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، والمدير التنفيذي لمؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية المهندس ممدوح الحربي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية والتربوية وكبار المسؤولين والمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم، وذلك بمقر مجمع الأنشطة الطلابية. وتم خلال الحفل تكريم (١٤٠) طالبًا فائزًا، والمدارس الحاصلة على المراكز الأولى، كما تم تكريم المدارس المستضيفة لمرحلة القطاعات، والجهات الداعمة والراعية للمسابقة.

وبارك مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة لقادة ومعلمي وطلاب المدارس الفائزة كافة، مؤكدًا أهمية النشاط الطلابي بوصفه أحد البرامج الداعمة للمنهج الدراسي، والمؤثرة بشكل إيجابي في بناء الشخصية الإيجابية للطلاب، كما يقوم على صقل المواهب والقدرات، واستثمار طاقات الطلاب وخبراتهم وإبداعاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وبيَّن "الحازمي" أنه تم عرض المبادرة على قيادات الوزارة، وأشادوا بها وبفكرتها ومخرجاتها.. معربًا عن أمله بأن تصبح برنامجًا وزاريًّا، يُنفَّذ على مستوى المناطق والمحافظات التعليمية.

كما عبَّر عن بالغ شكره وتقديره لمؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، الراعي الرسمي للمسابقة؛ وذلك لدعمهم السخي الذي كان له بالغ الأثر في إنجاح فعاليات المسابقة.

وأثنى على جهود قادة المدارس والمعلمين والطلاب المشاركين، وشكر القائمين على المسابقة بقسم النشاط الطلابي ومكاتب التعليم والجهات المساندة على حسن التنظيم والتخطيط والتنفيذ لفعاليات المسابقة.

الجدير بالذكر أن مسابقة أولمبياد النشاط قد أقيمت لمدة ثلاثة أشهر على مستوى الصف والمدرسة، وثلاثة أسابيع على مستوى القطاعات التعليمية، وثلاثة أيام على مستوى إدارة التعليم، وشارك فيها أكثر من (١٦) ألف طالب، تنافسوا في (٤٢) مسابقة ثقافية وعلمية وثقافية وفنية وكشفية ورياضية، تتناسب مع ميول الطلبة واهتماماتهم، وتلبي رغباتهم، وتعمل على صقل قدراتهم ومواهبهم.

وجاءت نتائج المدارس الفائزة في المسابقة على النحو الآتي:

•المرحلة الابتدائية:

١-مدرسة السعودية الابتدائية.

٢-مدرسة الحسن بن علي الابتدائية.

٣-مدرسة سعيد بن العاص الابتدائية.

•المرحلة المتوسطة:

١-مدرسة الفيصل المتوسطة.

٢-مدرسة سعيد بن العاص المتوسطة.

٣-مدرسة الرازي المتوسطة.

•المرحلة الثانوية:

١-مدرسة الليث الثانوية.

٢-مدرسة الأمير نايف بحفار الثانوية.

٣-مدرسة أضم الثانوية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,356
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,628
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,238
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,227

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

محمد الصيـعري
التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

ماجد البريكان
لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة