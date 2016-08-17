مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة يواصل استقبال ضيوف الرحمن

بهدف تعزيز وإبراز تاريخ الكسوة وتعريفهم بمراحل الصناعة

يواصل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة لاستقبال ضيوف الرحمن والزوار من جميع الدول العربية والإسلامية، وذلك ضمن حملته الإعلامية / كسوة_الكعبة_مهابة_ومثابة / التي تهدف إلى تعزيز وإبراز تاريخ كسوة الكعبة المشرفة، وتعريفهم بمراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة.

وبيّن مدير العلاقات العامة بالمجمع الأستاذ رائد بن صلاح اللحياني، أن عدد الزوار اليومي للمجمع يتراوح ما بين / 1000-1500 / زائر، لافتًا إلى أن تسجيل الزيارات الإلكتروني من خلال المنصة الإلكترونية www.gph.gov.sa أسهم في تسهيل وتنظيم الزيارات بشكل ملحوظ، وقد أتاح ذلك استيعاب عدد أكبر من الزوار.

من جانبهم عبّر حجاج بيت الله الحرام والزائرون عن عظيم امتنانهم وشكرهم، على هذه المبادرة القيمة وغير المستغربة من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله - في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وفي ختام الزيارة تم تقديم للزائرين عدد من الكتب التوجيهية والإرشادية بعدد من اللغات، وأيضًا توزيع الهدايا العينية وماء زمزم المبارك.