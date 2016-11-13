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الجامعة العربية تدين العدوان الإسرائيلي على غزة وتدعو المجتمع الدولي للتدخل

قالت إنه استمرار لمسلسل العدوان والإجرام المتصاعد من سلطات الاحتلال

أدانت جامعة الدول العربية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، والذي ذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى، استمرارًا لمسلسل العدوان والإجرام المتصاعد من جانب سلطات الاحتلال.

وحملت الجامعة العربية في بيان لها اليوم الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الحلقة من العدوان، بارتكابها جريمة نكراء فجر هذا اليوم بكل نتائجها وتداعياتها، مشيرة إلى الأوضاع في قطاع غزة المحاصرة والمزيد من التدهور وجر المنطقة نحو المزيد من العنف والاضطراب الذي تتجاوز انعكاساته حدود المنطقة إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت الجامعة العربية أن هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل لن تزيده إلا إصرارًا وصمودًا وتمسكًا بأرضه، وهو ما يستدعي تدخلاً دوليًا عاجلاً وفاعلاً لوقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتصدي لهذا الاستهتار الإسرائيلي في استباحة الأرض والدم الفلسطيني، وتحديه لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك شرائعه وقراراته.

جامعة الدول العربية إسرائيل فلسطين غزة

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الجامعة العربية تدين العدوان الإسرائيلي على غزة وتدعو المجتمع الدولي للتدخل
سبق

أدانت جامعة الدول العربية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، والذي ذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى، استمرارًا لمسلسل العدوان والإجرام المتصاعد من جانب سلطات الاحتلال.

وحملت الجامعة العربية في بيان لها اليوم الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الحلقة من العدوان، بارتكابها جريمة نكراء فجر هذا اليوم بكل نتائجها وتداعياتها، مشيرة إلى الأوضاع في قطاع غزة المحاصرة والمزيد من التدهور وجر المنطقة نحو المزيد من العنف والاضطراب الذي تتجاوز انعكاساته حدود المنطقة إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت الجامعة العربية أن هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل لن تزيده إلا إصرارًا وصمودًا وتمسكًا بأرضه، وهو ما يستدعي تدخلاً دوليًا عاجلاً وفاعلاً لوقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتصدي لهذا الاستهتار الإسرائيلي في استباحة الأرض والدم الفلسطيني، وتحديه لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك شرائعه وقراراته.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
09:25 PM

الجامعة العربية تدين العدوان الإسرائيلي على غزة وتدعو المجتمع الدولي للتدخل

قالت إنه استمرار لمسلسل العدوان والإجرام المتصاعد من سلطات الاحتلال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أدانت جامعة الدول العربية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، والذي ذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى، استمرارًا لمسلسل العدوان والإجرام المتصاعد من جانب سلطات الاحتلال.

وحملت الجامعة العربية في بيان لها اليوم الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الحلقة من العدوان، بارتكابها جريمة نكراء فجر هذا اليوم بكل نتائجها وتداعياتها، مشيرة إلى الأوضاع في قطاع غزة المحاصرة والمزيد من التدهور وجر المنطقة نحو المزيد من العنف والاضطراب الذي تتجاوز انعكاساته حدود المنطقة إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت الجامعة العربية أن هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل لن تزيده إلا إصرارًا وصمودًا وتمسكًا بأرضه، وهو ما يستدعي تدخلاً دوليًا عاجلاً وفاعلاً لوقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتصدي لهذا الاستهتار الإسرائيلي في استباحة الأرض والدم الفلسطيني، وتحديه لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك شرائعه وقراراته.

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