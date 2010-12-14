"الموارد البشرية" بالرياض يعقد 17 اتفاقية خلال ٦ أشهر

لخدمة مستفيديه في شتى المجالات..

عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الستة أشهر الماضية "17" اتفاقية تعاون مع العديد من الجهات التعليمية والجمعيات والمراكز التدريبية والاستشارية بهدف خدمة مستفيديه في شتى المجالات وتطوير الكادر الوظيفي العامل معهم.

وأثمرت الاتفاقيات التي عقدت مع كلٍ من " كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني وجمعية لأجلهم وجمعية معين لتأهيل النزيل وجمعية عيوني وغيرها من الجهات، عن خدمة ما يقرب من 500 مستفيد ومستفيدة في مجال التدريب والتوظيف والتطوير والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية، بالإضافة إلى التوعية وتنظيم الحملات التثقيفية والمبادرات.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن الفرع يسعى من خلال عقد هذه الاتفاقيات إلى إشراك القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي في ابتكار الحلول وتعزيز وتطوير كل الخدمات كأحد الأبعاد الثمانية لبرنامج التحول الوطني، بما يخدم مصلحة الفئات المستفيدة ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة والمساهمة في تحقيق رؤية 2030.