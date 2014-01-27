ارتفاع حاد.. "كورونا" يباغت 15204 إيطاليين خلال يوم
أودى بحياة 467 مريضاً في الفترة نفسها
أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 15204 إصابات جديدة بعدوى فيروس كورونا؛ في ارتفاع حاد لهذا المؤشر، مع رصد 467 حالة وفاة ناجمة عن المرض.
وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات "كورونا" وصل إلى 2501147، وفقاً لـ"رويترز".
وبينت أن حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد بلغت 86889 حالة.
وكانت إيطاليا قد سجلت 10593 إصابة بالفيروس أمس.
ارتفاع حاد.. "كورونا" يباغت 15204 إيطاليين خلال يوم
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-01-27
أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 15204 إصابات جديدة بعدوى فيروس كورونا؛ في ارتفاع حاد لهذا المؤشر، مع رصد 467 حالة وفاة ناجمة عن المرض.
وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات "كورونا" وصل إلى 2501147، وفقاً لـ"رويترز".
وبينت أن حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد بلغت 86889 حالة.
وكانت إيطاليا قد سجلت 10593 إصابة بالفيروس أمس.
27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
08:13 PM
ارتفاع حاد.. "كورونا" يباغت 15204 إيطاليين خلال يوم
أودى بحياة 467 مريضاً في الفترة نفسها
أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 15204 إصابات جديدة بعدوى فيروس كورونا؛ في ارتفاع حاد لهذا المؤشر، مع رصد 467 حالة وفاة ناجمة عن المرض.
وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات "كورونا" وصل إلى 2501147، وفقاً لـ"رويترز".
وبينت أن حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد بلغت 86889 حالة.
وكانت إيطاليا قد سجلت 10593 إصابة بالفيروس أمس.