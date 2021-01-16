بالفيديو.. وزير الخارجية: إعادة فتح السفارات بين السعودية وقطر خلال الأيام القليلة المقبلة

قال: الأمر يتطلب بعض الخطوات اللوجستية فقط

أعرَبَ وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عن أمله في إعادة فتح سفارة الرياض لدى قطر خلال الأيام القليلة المقبلة؛ مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب بعض الخطوات اللوجستية فقط.

وقال: "نأمل أن نكون قادرين على إعادة فتح السفارات بين #المملكة و#قطر خلال الأيام القليلة المقبلة".

جاء ذلك في معرض إجابته على سؤال أحد الصحفيين في المؤتمر الذي عقده مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي.

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